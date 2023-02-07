Как в непростые времена избавиться от страха остаться без гроша и построить правильную финансовую защиту

Помните Скруджа Макдака из «Утиных историй»? Он накопил много золота, но постоянно переживал, что его ограбят. Времена сейчас неспокойные. А у страха глаза велики. Вот и россияне боятся за свои кровные. И сумма здесь не важна. Кто-то переживает за сохранность миллионов, а для кого-то и 10 тысяч рублей - большие деньги. «Комсомолка» решила выяснить, за какую заначку тревожится русская душа и что делать, чтобы не беспокоиться по пустякам.

ЛИШИМСЯ ЦЕННЫХ ВЕЩЕЙ - ПОТЕРЯЕМ СВОЕ «Я»

- Первый главный страх - страх потери работы. Он ключевой и основной. За ним идет страх снижения качества жизни. Например, если вас не уволят, а снизят зарплату. Третий - о том, что работу потеряет кто-то из ваших близких и семья потеряет источник дохода. Дальше - страх за здоровье. Вдруг заболею, а лечиться очень дорого. Или получу такую травму, что не смогу больше работать и зарабатывать, - рассказывает психиатр Александр Федорович.

Опрос. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Подобные страхи у людей были всегда. Но в последний год они усилились. Ситуация в экономике неопределенная. Что будет дальше, никто не знает. Наша идентичность (ответ на вопрос «Кто я?») доступна нам в двух ипостасях: через «быть» - то, кем мы являемся, и через «иметь» - то, чем мы обладаем. То есть через семейный, социальный и профессиональный статус, а также через имущество, которое нам принадлежит.

- При потере чего-то ценного человек теряет часть своей идентичности, и это не может не вызывать тревогу, - объясняет психотерапевт Михаил Соболев.

Поводы бояться за свои деньги есть у всех. Вот только риски каждый воспринимает по-своему.

Простой пример.

Все знают статистику по авиакатастрофам. Вероятность оказаться на борту терпящего бедствие самолета очень мала. Но все равно есть немало аэрофобов. То же самое и с экономическими страхами, которые зачастую иррациональны, хотя и имеют под собой фактическую подоплеку. Но чем дольше человек думает о возможной проблеме, тем хуже ему становится.

- В конце концов страхи могут спровоцировать психосоматическое расстройство, которое маскируется под классические болезни: гипертонию, язву желудка или кишечника, артрит, болезни щитовидной железы, бронхиальную астму, аллергию, - перечисляет Александр Федорович.

В последний год страхи усилились. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КАК ПЕРЕСТАТЬ БЕСПОКОИТЬСЯ И НАЧАТЬ ЖИТЬ?

Но тревога и страх из-за денег могут быть здоровой реакцией на обстоятельства.

- Когда человек понимает, что его доходы снижаются, испытывать такие эмоции - нормально. В этом случае стоит сделать три вещи. Во-первых, не уходить в катастрофизацию, не убеждать себя, что самые страшные варианты развития событий точно произойдут. Во-вторых, поискать опоры, которые остаются в жизни. Опорой могут быть близкие или собственный опыт борьбы со сложными обстоятельствами. В-третьих, продумывать планы, что делать в новой реальности, - перечисляет Анна Мартынова, гештальт-терапевт.

Очень важно прикинуть, что конкретно может случиться и как снизить финансовые риски для самого себя. Грубо говоря, какую соломку и куда лучше подстелить.

- Я считаю, что проговаривать свои тревоги с друзьями не нужно. Этим мы заражаем страхами других и множим их для себя. Лучше уединиться, выбрать время, найти спокойное место, посидеть полчаса и пофантазировать. Что будет со мной в самой плохой ситуации? Нужно прожить ситуацию страха в своих мыслях и продумать пути решения. Если мы смотрим страху в глаза, он начинает от нас убегать, - рекомендует психолог Егор Егоров, автор популярных подкастов и книги «Чай с психологом: как победить тревогу, страхи и панику».

Полезные советы КП. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Скажу по секрету. Я тоже боюсь, что в какой-то момент окажусь без денег. И понимаю, что все это из бедного детства. С этим страхом я боролся всегда одним и тем же способом. Зарабатыванием денег. Давайте спокойно рассудим. Что нужно, чтобы не остаться без гроша?

Во-первых, востребованная профессия и хорошая квалификация. Делаешь свою работу на пять, риски быть уволенным значительно уменьшаются. Отсюда вывод - улучшаешь навыки и качественно выполняешь работу. Результат - меньше беспокоишься за свое будущее.

Во-вторых, финансовая подушка безопасности. Иногда ситуация в экономике такая, что уволить могут кого угодно. Значит, на этот случай тоже стоит подстраховаться. Создаем капитал на черный день, который позволит спокойно прожить хотя бы несколько месяцев после потери работы. Становимся еще спокойнее.

В-третьих, не хранить все яйца в одной корзине. Ваши средства должны быть распределены. Часть средств пусть будет в рублевых вкладах, часть - в долларах, евро, квартирах - в общем, разных активах. Понять, какой именно актив вырастет, а какой - обесценится, невозможно. Особенно в нынешних условиях. Поэтому, чтобы не бояться, что ваша заначка неожиданно обесценится, деньги лучше держать в разных финансовых инструментах. Тогда будете почти на 100% спокойны.

И в-четвертых, страховка. Это заключительный элемент финансовой защиты. Наше богатство состоит не только из денег на счетах, но еще из имущества. Поэтому квартиру, машину и другие важные для вас объекты желательно застраховать. А еще не мешает защитить собственное здоровье. Ведь от него зависит ваша работоспособность.

Такой набор финансовых привычек и инструментов позволит снизить риски неприятных форс-мажоров практически до нуля. А значит, и поводов для беспокойства у вас не останется.