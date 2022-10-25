Сайт KP.RU будет вести прямую онлайн-трансляция солнечного затмения 25 октября 2022 года Фото: Роман ЗЛОБИН

Во вторник на небе произойдет редкое и необычное явление - солнечное затмение. В этот день Луна закроет Солнца на 70%. Сайт KP.RU будет вести прямую онлайн-трансляция солнечного затмения 25 октября 2022 года, а также расскажет, когда начало затмения.

Стоит отметить, что в российской столице солнечное затмение можно будет заметить на улицах, даже если будет пасмурная погода. Эксперты прогнозируют: на небе Солнце плавно и ненадолго потемнеет и посреди дня наступят "сумерки". Из-за этого, как ожидается, даже могут сработать автоматические уличные фонари, что сделает это затмение еще более запоминающимся для горожан. К слову, выходить на улицу, совсем не обязательно - сайт KP.RU будет вести прямую онлайн-трансляция солнечного затмения 25 октября 2022 года.

Стоит помнить, что солнечное затмение в каждой точке земного шара начинается в разное время. Время солнечного затмения 25 октября 2022 года в Москве - 12 часов 24 минуты. Однако максимум темноты ожидается в 13:38 по местному времени. А закончится затмение в городе уже в 14:51. Солнечное затмение в Санкт-Петербурге будет лишь 67%. Начнется оно в 12:15 по местному времени, а закончится в 14:37.

Благодаря онлайн-трансляции солнечного затмения жители из любого уголка России смогут наблюдать это уникальное астрономическое явление.

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