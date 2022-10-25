Солнечное затмение можно увидеть в России 25 октября 2022 года
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25 октября 2022 года жители России могут увидеть солнечное затмение. Для разных городов страны в максимальной фазе Луна закроет от 56% до 86% Солнца.
Увидеть солнечное затмение 25 октября 2022 года население разных городов России могут в разное время. Так, жители Москвы начнут наблюдать необычное явление с 12:24 (здесь и далее – московское время) до 14:51, его пик будет в 13:38.
В Санкт-Петербурге можно увидеть солнечное затмение с 12:15 до 14:37 (пик в 14:37), в Екатеринбурге – с 12:46 до 15:07 (пик в 13:59), в Нижнем Новгороде – с 12:30 до 14:56 (пик в 13:44), в Казани – с 12:35 до 15:02 (пик в 13:50), в Челябинске – с 12:49 до 15:11 (пик в 14:02), в Омске – с 12:01 до захода Солнца (пик в 14:11), в Самаре – с 12:40 до 15:07 (пик в 13:55), в Ростове-на-Дону – с 12:35 до 15:07 (пик в 13:53).
К сожалению, не все жители России могут увидеть солнечное затмение 25 октября 2022 года. Полностью явление можно наблюдать в Европейской и Центральной России. В Сибири можно увидеть только начало затмения, так как заход Солнца будет раньше его окончания.
Для тех, кто не может смотреть солнечное затмение 25 октября 2022 года из-за погоды либо географического положения, сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию. Увидеть необычное явление в режиме онлайн можно по ссылке. Видео солнечного затмения показывает "Комсомольская правда".