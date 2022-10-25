Солнечное затмение можно увидеть в России 25 октября 2022 года Фото: pixabay.com

25 октября 2022 года жители России могут увидеть солнечное затмение. Для разных городов страны в максимальной фазе Луна закроет от 56% до 86% Солнца.

Во сколько увидеть солнечное затмение 25 октября 2022

Увидеть солнечное затмение 25 октября 2022 года население разных городов России могут в разное время. Так, жители Москвы начнут наблюдать необычное явление с 12:24 (здесь и далее – московское время) до 14:51, его пик будет в 13:38.

В Санкт-Петербурге можно увидеть солнечное затмение с 12:15 до 14:37 (пик в 14:37), в Екатеринбурге – с 12:46 до 15:07 (пик в 13:59), в Нижнем Новгороде – с 12:30 до 14:56 (пик в 13:44), в Казани – с 12:35 до 15:02 (пик в 13:50), в Челябинске – с 12:49 до 15:11 (пик в 14:02), в Омске – с 12:01 до захода Солнца (пик в 14:11), в Самаре – с 12:40 до 15:07 (пик в 13:55), в Ростове-на-Дону – с 12:35 до 15:07 (пик в 13:53).

Где можно увидеть солнечное затмение 25 октября 2022

К сожалению, не все жители России могут увидеть солнечное затмение 25 октября 2022 года. Полностью явление можно наблюдать в Европейской и Центральной России. В Сибири можно увидеть только начало затмения, так как заход Солнца будет раньше его окончания.

Трансляция солнечного затмения 25 октября 2022

Для тех, кто не может смотреть солнечное затмение 25 октября 2022 года из-за погоды либо географического положения, сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию. Увидеть необычное явление в режиме онлайн можно по ссылке. Видео солнечного затмения показывает "Комсомольская правда".