Был KFC - станет Rostic’s: что станет с ресторанами и как изменится меню после смены владельца

В начале июля владелец бренда заявил, что продаст свои рестораны и уйдет с российского рынка Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

О своем уходе с российского рынка владельцы бренда KFC Yum! Brands заявили еще в начале марта. Однако громко хлопнуть дверью не получилось. Из почти 1000 ресторанов, открытых в России, напрямую американцам принадлежали только 70. Остальные работали по схеме франшизы, когда владелец лишь получал плату за бренд, а самой точкой общепита распоряжались другие люди. Они слушаться собственника не захотели и закрывать бизнес не стали. В итоге, несколько месяцев собственные рестораны КFC стояли закрытыми, а в сотнях других заведениях с вывеской KFC народ продолжал толпиться в очередях за хрустящей курочкой. Yum! Brands пытался запретить использование оригинальных рецептов в «непослушных» ресторанах. Но и эти требования американцев проигнорировали.

В начале июля владелец бренда заявил, что продаст свои рестораны и уйдет с российского рынка. Тогда же заговорили о возможном покупателе – ижевском операторе «Смарт Сервис ЛТД». В его франчайзи-владении 41 заведение KFC, а также рестораны брендов IL Patio, «Планета суши» и другие. Основным инвестором «Смарт Сервиса» является Андрей Осколков, управляющим – Константин Котов. Об этих персонах известно немного. Осколкова называют одним из самых богатых людей Удмуртии. При этом он человек закрытый и с прессой особо не общается. Kp.ru задал ему несколько вопросов о сделке через его личного референта, но ответов пока нет.

- Сама пока не могу выйти с ним на связь, поэтому ничего не обещаю, - ответила нам референт по телефону.

О Константине Котове информации тоже немного. В прошлом году он вошел в Общественную палату Ижевска, а ранее был депутатом городской думы.

О самой сделке сообщил Yum! Brands на своем сайте, написав, что компания «заключила договор купли-продажи по передаче прав на российские активы компании, которые включают собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов локальному франчайзинговому оператору KFC — компании «Смарт Сервис» под управлением Константина Юрьевича Котова и Андрея Эдуардовича Осколкова».

Таким образом, переход на новый бренд коснется всех ресторанов KFC в России.

По соглашению полные права на франшизу будут у покупателя, который, кроме всего прочего, обязан сохранить рабочие места для всех российских сотрудников.

С переименованием, кстати, голову ломать не стали. Все точки KFC будут называться Rostic’s. Это не что-то новенькое. Впервые о Rostic’s страна услышала еще в 1993 году. Это была практически полная копия ресторанов KFC с хрустящими куриными ножками в меню. В 2000 году, когда KFC зашли на российский рынок, они купили Rostic’s и на базе его точек открыли свои.

Сумма сделки по продаже ресторанов американского бренда не разглашается. Однако некоторые эксперты оценивают ее в 1,3 млрд рублей. Закрытие сделки произойдет до конца года, и уже с января 2023-го покупатели начнут менять вывески заведений.

Из неофициальных источников kp.ru стало известно, что меню ресторанов будет максимально сохранено, рецептура не поменяется.

- И ничего из любимых продуктов не пропадет, - заверил нас источник, пояснив, что и сам переходный период по новому бренду будет комфортным для всех франчайзи-заведений.