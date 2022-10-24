Бывшие рестораны KFC откроются в России под брендом Rostic's

Владелец KFC объявил о продаже российского бизнеса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания Yum! Brands, которая владеет сетью ресторанов KFC на территории Российской Федерации, заявила о готовности сделать еще один шаг в процессе ухода с российского рынка.

«Yum! Brands заключила договор купли-продажи по передаче прав на российские активы компании», - сказано в распространенном в понедельник 24 октября пресс-релизе.

Сообщается, что будут проданы рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов. Покупатель должен будет сделать ребрендинг ресторанов и сохранить рабочие места для всей российской команды.

В компании сообщили, что бизнес покупает локальный франчайзинговый оператор KFC - компания «Смарт Сервис» под управлением Константина Котова и Андрея Осколкова. Около семидесяти ресторанов предполагается вновь открыть под брендом Rostic's.

«После закрытия сделки Yum! Brands прекратит своё корпоративное присутствие в России», - уточнили в пресс-службе.

Напомним, в марте 2022 года американская компания Yum! Brands объявила о приостановке работы в России 70 ресторанов KFC.

В августе сообщалось, что рестораны KFC и Pizza Hut в России готовят к переименованию.