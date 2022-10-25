Фото солнечного затмения 25 октября 2022 года Фото: REUTERS

25 октября 2022 года жители России и зарубежья могли наблюдать частное солнечное затмение. Для разных городов страны в максимальной фазе Луна закрывала от 56% до 86% Солнца. Однако у всех получилось посмотреть необычное явление. Кому-то помешала погода, а где-то, как на Дальнем Востоке, к этому моменту Солнце уже скрылось за горизонтом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото, видео солнечного затмения 25 октября 2022

Кто не сумел насладиться этим воочию, предлагаем посмотреть фото и видео солнечного затмения, которое публикует сайт KP.RU. Кадры, сделанные как в России, так и за рубежом, возможно, не дадут испытать те же эмоции, что и при личном наблюдении, но сложно отрицать, что они действительно красивы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, "Комсомольская правда" вела прямую онлайн-трансляцию момента, как Луна постепенно закрывает собой Солнце 25 октября 2022 года, поэтому в нашем распоряжении есть фото и видео солнечного затмения.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Когда будет следующее солнечное затмение

Это последнее такое явление в 2022 году. Следующее ожидается только 20 апреля 2023 года, что является еще одним поводом не пропустить фото и видео солнечного затмения на сайте KP.RU.

Фото: Иван МАКЕЕВ