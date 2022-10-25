Новый премьер Британии Риши Сунак принял участие в церемонии «целовании рук» короля

Официальная встреча с королем в английской традиции носит название «целование рук» Фото: REUTERS

Новый, 77-й по счету премьер-министр Британии Риши Сунак встретился с королем Карлом III. Для новоявленного монарха это уже второй премьер-министр чуть более чем за месяц пребывания в своем монаршем статусе. Карл III одобрил кандидатуру нового главы кабмина во время аудиенции и предложил ему сформировать правительство. Официальная встреча с королем в английской традиции носит название «целование рук». Дело в том, что политики действительно должны были поцеловать руку монарху в знак личной преданности. В наше время никаких лобзаний не требуется, достаточно традиционного рукопожатия.

После личной аудиенции в Букингемском дворце Риши Сунак отправился в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, где выступил с обращением. Политик заявил, что Лиз Трасс не ошиблась, поставив перед собой цель «поднять экономику», но при этом совершила ряд ошибок, которые предстоит исправлять.

- Эта работа (по исправлению ошибок предшественницы - ред.) начинается немедленно. Я поставлю экономическую стабильность и уверенность в основу повестки дня нового правительства, - заявил Сунак. - Я объединю нашу страну не словами, а делом. Новое правительство будет честным, профессиональным и подотчетным на всех уровнях. Доверие заслужено, и я заслужу ваше.

ВОПРОС РЕБРОМ

Фигура Риши Сунака, по мнению как британского истеблишмента, так и общества в целом, выглядит довольно спорной. Английский таблоид The Mirror запустил петицию с требованием провести всеобщие выборы премьер-министра. Уже более 135 тысяч читателей поддержали ее.

«Правительство тори превратило центр власти в удобное место для череды неудавшихся лидеров. Это злоупотребление демократией должно прекратиться. Нельзя допустить, чтобы несколько тысяч членов Консервативной партии навязывали стране одного неудачного премьер-министра за другим, - говорится в петиции. - Британская общественность должна решать, кто управляет страной».

Требования английского общества обоснованы, поскольку альтернативной кандидатуры на пост премьеры просто не оказалось. Бывшему министру финансов поначалу составляли конкуренцию экс-премьер Борис Джонсон и лидер Палаты общин Пенни Мордонт, но они оба сняли свои кандидатуры. Таким образом, Сунак был объявлен новым лидером Консервативной партии.

24 октября более половины из 357 парламентариев-тори высказались в поддержку его кандидатуры. Этого хватило, чтобы объявить Сунака новым главой правительства без проведения выборов в парламенте. Отмечается, что в случае широкого голосования экс-министр мог и не получить необходимого количества голосов, потому что не пользуется высоким доверием среди рядовых однопартийцев. Его же предшественники - и Лиз Трасс, и Борис Джонсон - в свою очередь проходили через систему голосования (в первом случае это были всеобщие парламентские выборы, во втором — голосование членов Консервативной партии).

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

Предшественница Риши Сунака, Лиз Трасс, стала английским премьер-министром, чье нахождение на посту оказалось самым коротким за всю историю Британии. Сегодня утром она подала Карлу III прошение об отставке. У власти Трасс продержалась всего 49 дней. Причиной ее ухода называют провальный план по спасению английской экономики.

Ее преемник в свою очередь тоже войдет в политическую историю Англии как первый премьер-министр британо-азиатского происхождения. Как отметил бывший редактор The Financial Times Лайнел Барбер: «Британия наслаждается своим «моментом Обамы».

Также 42-летнего Риши Сунака называют самым молодым и самым богатым премьер-министром за всю историю. Его состояние оценивается в 200 млн фунтов. Однако эти деньги не его личная заслуга. В 2009 году они женился на Акшате Мурти, с которой учился в Стэнфордской школе бизнеса. Мурти является дочерью индийского IT-предпринимателя Нараяны Мурти, занимающего шестую строчку в списке самых богатых людей Индии.