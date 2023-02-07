Последние новости о землетрясениях в Турции на 7 февраля 2023 Фото: REUTERS

Утром 6 февраля 2023 года в Турции произошло сразу несколько землетрясений, в результате которых, по официальным данным, погибли и пострадали более 16 тысяч человек, сотни людей числятся пропавшими без вести. Сайт KP.RU собрал последние новости о последствиях землетрясений в Турции.

Число погибших в результате землетрясения в Турции

Рано утром 6 февраля 2023 года Турцию сотрясли разрушительные подземные толчки – мощнейшие с 1939 года. Сила землетрясения, которое затронуло еще и соседние страны - Сирию, Ирак, Израиль и Ливан, достигала 7,8 баллов, эпицентр находился примерно в 40 километрах от города Газиантепа на глубине 11 километров.

Согласно данным турецких властей, число погибших при землетрясении в стране выросло до 2379, раненых - до 14 483. В общей сложности погибшими и пострадавшими в результате природной катастрофы оказались более 16 тысяч человек. Из-под завалов спасли более 7,8 тысяч человек.

РФ пообещала оказать турецким властям помощью в разборе завалов, поиске пропавших без вести граждан и ликвидации последствий землетрясения. Самолёт МЧС России со спасателями уже прибыл из подмосковного аэропорта Жуковский в Турцию. Борт приземлился в турецком городе Адана.

Причины землетрясения в Турции

Сейсмологи называют прошедшее в Турции землетрясение одним из самых мощных на планете за последнее время.

Землетрясение в Турции совпало по времени с так называемым микролунием. На небе накануне ЧП засияла Микролуна – полная Луна, максимально отдалившаяся от Земли. Ведь расстояние между планетой и ее естественным спутником регулярно меняется – то увеличивается, то уменьшается. Литосферные плиты Земли «чувствуют» Луну. По мнению сейсмологов (Washington University in St. Louis), именно она влияет более всего - служит своеобразным приводом.

Видео землетрясения в Турции

В СМИ распространяют кадры с моментами землетрясения - в целом ряде городов Турции многоквартирные жилые дома и другие здания складывались словно карточный домик. В результате большое число людей оказалось под завалами, а тем, кто находился на улице, приходилось спасаться бегством.

Последние новости о землетрясении в Турции

Хотя эпицентр пришелся на Турцию и соседнюю Сирию, толчки ощущались и в других странах. Так, об отголосках землетрясения сообщили в Израиле, Ливане, Ираке, Грузии, Армении и на Кипре. Кроме того, к вечеру стало известно о землетрясении на юге Казахстана магнитудой 5,4.

Сообщается о том, что, помимо рядовых жителей Турции, жертвами землетрясения стали и многие известные люди. Согласно последним новостям о землетрясении в Турции, известный футболист Кристиан Атсу долгое время не выходил на связь с родными - в итоге он был найден живым, но сильно

Такренер вратарей «Сивасспора» Айхан Тенбелоглу потерял 15 родственников после землетрясения в Турции. Кроме того, под завалами оказались матери известных турецких актеров из популярного сериала "Постучись в мою дверь". Речь, в частности, идет о родственницах актрис Мелисы Аслы Памук, Башак Гюмюлджинелиоглу и Чагры Чытанак. Последние новости о землетрясении свидетельствуют о том, что все они в итоге выжили.

Также сообщается о сразу нескольких историях чудесного спасения людей в результате землетрясения. В частности, активно распространяется видео, на котором видно, как жительница Сирии родила ребенка под завалами после землетрясения, мальчика спасли, его мать не выжила,