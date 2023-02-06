Причина чудовищного землетрясения в Турции: трясти будет еще целый месяц?

Землетрясение в Турции стало небывало сильным. Фото: REUTERS

Рано утром 6 февраля 2023 года Турцию сотрясли разрушительные подземные толчки – мощнейшие с 1939 года. Сила землетрясения, которое затронуло еще и соседние страны - Сирию, Ирак, Израиль и Ливан, достигала 7,8 баллов, эпицентр находился примерно в 40 километрах от города Газиантепа на глубине 11 километров.

Накануне на небо засияла Микролуна – полная Луна, максимально отдалившаяся от Земли. Ведь расстояние между планетой и ее естественным спутником регулярно меняется – то увеличивается, то уменьшается. Ведь орбита Луны чуть-чуть вытянута. Это потому, она движется хитрее, чем просто вокруг Земли - оба небесных тела вращаются вокруг общего центра масс системы Земля-Луна. В результате «соседка» то приближается к нам - в перигее – на 356400 километров, то удаляется - в апогее – 405696 километров

Момент, когда полная Луна оказывается от Земли на расстоянии менее 362 000 километров, астрономы называют Суперлунием. Термин Микролуние используют, когда до полной Луны боле 400 000 километров.

Микролуна выглядит гораздо меньше Суперлуны.

Видимый диск Суперлуны на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче диска Микролуны. 5 февраля 2023 года она находилась на расстоянии 405830 километров от Земли.

Принято считать, что неприятностями грозит главным образом Суперлуна, которая усиливает свое гравитационное воздействие на Землю и тем самым провоцирует извержения вулканов и землетрясения.

Поясню. Верхний слой Земли неоднороден - скроен из больших и малых литосферных плит. Их около 20. Эти фундаментальные блоки, из которых состоит кора, постоянно двигаются вместе со всем, что на них находится. Упираются друг в дружку в местах разломов. И «чувствуют» Луну. По мнению сейсмологов (Washington University in St. Louis), именно она влияет более всего - служит своеобразным приводом. Стало быть, приближаясь, наш естественный спутник сильнее корежит Землю. Усугубляет процессы деформации и напряжения, выражаясь более научным языком.

Луна то приближается к Земле, то отдаляется.

Кстати, на разломе – Восточно-Анатолийском -располагался и очаг нынешнего турецкого землетрясения. Но такой злостной «подлянки» от него никто не ожидал.

Обычно в непредвиденных бедах винят близкую Луну. По статистике она держит человечество в напряжении примерно две недели – неделю до того, как станет «Супер» и неделю после.

К примеру, катастрофическое землетрясение в Юго-Восточной Азии, за которым последовало чудовищное цунами, случилось перед Суперлунием 2004 года. И землетрясение в Японии, в результате которого была залита атомная станцию Фукусима в марте 2011 года, почти совпало с появлением на небе Суперлуны.

Так выглядит график изменения расстояния до Луны по месяцам.

Не стало исключением и недавнее Суперлуние 21 января 2023 года. В «критические дни» во всем мире были зафиксирован аж 10 землетрясений силой более 6 баллов - в основном в Юго-Восточной Азии и Южной Америке.

Наверняка на процессы в недрах влияет и Микролуна - хотя бы тем, что, отдаляясь, «тянет» меньше. И не так сильно прогибает «земную твердь». После своего рода прилива начинается отлив – только не в океане, на который притяжение нашего естественного спутника влияет очень заметно, а на суше.

Кстати, как недавно выяснилось, Луна вызывает приливы и отливы и воздушной среде - в так называемом «плазменном океане». Или в плазмосфере, которая состоит из холодной плазмы и располагается в атмосфере поверх линий магнитного поля Земли - прямо над ионосферой, электрически заряженной областью. Все вместе атмосферные слои защищают планету от вредных изучений - берегут от солнечных бурь и потоков космических частиц высоких энергий.

Январь 2023 года стал богат на мощные землетрясения.

Луна то приближаясь, то отдаляясь, колышет «плазменный океан» своей гравитацией. Примерно так же, как океаны воды и земную кору. Соответственно возникают возмущения в электромагнитном поле - защита периодически слабеет. Стало быть, опаснее становятся солнечные вспышки. И … возрастает вероятность сильных землетрясений.

Какая, спрашивается, связь? Самая прямая. Ее обнаружили итальянские геофизики из Университета Базиликата в Потенцо (University of Basilicata in Potenzo). Они наложили график солнечных вспышек на график глобальной сейсмической активности и увидели: графики совпадают. Примерно через 24 часа после того, как Солнце полыхало, недра нашей планеты начинали трястись сразу во многих местах с силой в 5-6 баллов. А то и больше. Земля, словно живой организм, чувствовала настроение светила и реагировала на его изменения.

Отсюда и предположение: во время «отливов» в «плазменном океане» становятся опаснее солнечные вспышке – в том числе и для недр.

Как именно солнечные процессы провоцируют землетрясения, ученым пока не совсем ясно. Скорее всего взаимодействие электрическое. Корональные выбросы наводят ток, который взаимодействует с тем током, который возникает в недрах за счет пьезоэлектрических эффектов в местах разломов тектонических плит и таким образом влияет на их движение. Дестабилизирует.

Турецкое землетрясение по времени точно пришлось на Микролуние, но был ли при этом «плазменный отлив» пока неизвестно.

Землю окружает океан холодной плазмы. По форме напоминает бублик. Его периодически корежит гравитация Луны.

Трагическое совпадение сразу нескольких случайных явлений вполне могло усугубить процесс. Кстати, сейсмологи сейчас пытаются понять, что стало причиной нескольких десятков повторных толчков небывалой мощности - афтершоков. Их сила доходила почти до 7 баллов.

Буйство недр продолжилось и днем – землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло на востоке Турции. По самым мрачным прогнозам, трясти будет чуть ли не целый месяц. Неужели Луна, Солнце и «плазменный океан» так напакостили?

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