Миссис Вселенная Елена Максимова о закулисье конкурса: «Жюри не поняли, что Удмуртия – это Россия, поэтому судили честно»

Елена (слева) с "Миссис Вселенная" 2021 Фото: предоставлено героем публикации

Елена Максимова - 33-летняя уроженка небольшой удмуртской деревушки Старая Гыя стала самой обаятельной женщиной планеты. Прежде чем завоевать титул мирового масштаба, она закончила престижный английский вуз, родила двоих детей, получила сертификат дайвера, прыгнула с парашютом и открыла свой бизнес. Новая «Миссис Вселенная» по дороге домой после конкурса поговорила с журналистом KP.RU о своей жизни, детях и политической обстановке на подиуме.

«НИКАКИХ ДИЕТ»

- Кем вы хотели стать в детстве?

- В детстве сначала хотела стать врачом, потом переводчиком. В университетские годы местала стать судьей. Учеба в школе мне нравилась. Но по-настоящему я полюбила учиться, когда поступила в Эксетерский университет в Великобритании.

На конкурсе никто не понял, что Елена из России Фото: предоставлено героем публикации

- Почему решили принять участие в конкурсе «Миссис Вселенная»?

- Решила участвовать, потому что прошла уже два конкурса. Мне необходимо было закрыть гештальт и перейти на международный уровень. Но совмещать бизнес, материнство и уход за собой очень сложно. Я стараюсь и делаю все, что от меня зависит. Я хожу в тренажерный зал. Раньше занималась йогой. Еще люблю кататься на лыжах и плавать. У меня есть сертификат дайвера. Я прыгала с парашютом. Да и просто ходить пешком мне очень нравится.

- Вы соблюдаете диеты?

- Диеты - нет! Более того, в обычной жизни я и макияжу уделяю немного времени. Крашусь довольно редко. В основном макияж делаю на какие-то мероприятия.

- Как вы готовились к конкурсу «Миссис Вселенная»?

- Я договорилась с дизайнером-стилистом. Она подбирала мне образы. Некоторые наряды мы выбирали из моего гардероба, а некоторые шили на заказ. Мы с ней продумывали все образы на завтрак, обед и на ужин. Также к конкурсу нужно было приготовить презентацию на тему «Домашнее насилие». Каждое утро меня собирали, красили, делали укладку. Все это занимало примерно час.

Елена (вторая слева) растит двоих детей Фото: предоставлено героем публикации

«ВСЕ ВРЕМЯ ПОСВЯЩАЮ ДЕТЯМ»

- Сильно волновались?

- Конечно. Это был новый опыт. Было очень волнительно.

- Было ли предвзятое отношение к русским девушкам?

- Предвзятого отношения к русским девушкам не было. Скажу больше: многие не знали про Удмуртию, поэтому не знали, что я из России.

- Что вам дала победа в конкурсе?

- Уверенность в себе. И очень много общения с журналистами (смеется).

Елена познакомилась с мужем в школе Фото: СОЦСЕТИ

- Сколько времени вам удается уделять детям?

- У меня двое детей. Старшему ребенку шесть лет, а младшей - два. Своим детям я пытаюсь уделить максимум времени. Все выходные и вечера я провожу с ними.

- У «Миссис Вселенная» есть комплексы по поводу внешности?

- Мне кажется, у любой девушки есть комплексы и какие-то недостатки, о которых знает только она. Но чтобы женщина добилась успеха в жизни, ей нужно трудолюбие, ответственность, эмпатия, усердие, терпимость. Еще она должна заботиться о близких. Лично для меня многое значит дисциплина. У меня в приоритете семья и мои дети.

Конкурс «Миссис Вселенная» начался в январе в Болгарии. За титул бились 100 участниц со всего мира. В итоге корону домой забрала россиянка. Ранее мы писали о жизненном пути Елены Максимовой. Читайте историю золушки из Удмуртии, рассказанную ее друзьями.

Сейчас Елена вернулась в Россию

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