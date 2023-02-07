От чего спасают Романа Костомарова ценой ампутации ног

Близкие спортсмена строго-настрого запретили его друзьям и знакомым общаться со СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поклонники Романа Костомарова, который почти месяц борется за жизнь в Коммунарке, не знают, чему верить. По Телеграм-каналам и даже большим уважаемым СМИ вихрем несутся анонимные сообщения: "фигуристу грозит ампутация пальцев на ногах", "Костомарову ампутировали стопы", "есть риск ампутации руки"... При этом близкие спортсмена строго-настрого запретили его друзьям и знакомым общаться со СМИ.

Но как Роман Костомаров мог лишиться ног из-за банальной пневмонии, которой многие из нас болеют регулярно? Об этом сайт KP.RU спросил у врача-хирурга, профессора Первого МГМУ им. Сеченова Андрея Шестакова.

- Андрей Михайлович, вырисовывается такая последовательность: пневмония - сепсис - гангрена - ампутация. Реалистично?

- На 200%! Потому что сепсис - это генерализованное воспаление, которое говорит, в первую очередь, о потере иммунитета. Это происходит из-за инфекции, попавшей в организм. И отсюда вся картина поражения органов. По току крови патогенная флора разносится по всему организму - страдают легкие, другие органы и ткани. Если врачи решились на ампутацию, значит, в ноге идет гнойно-воспалительный процесс с явлениями некроза. И убрать этот очаг - значит, попытаться спасти пациента от более тяжелых последствий.

- Каких?

- Может начаться почечно-печеночная недостаточность. Скорее всего, в ноге явление полного некроза, которое не полежит лечению, и это дает интоксикацию всего организма. Это очень серьезно, поверьте. Взять, например, ожоговых больных. Они, как правило, погибают не от того, что у них большая площадь ожога, а от отказа внутренних органов - почек, печени.

- Исходя из новостей об ампутации стоп, можно ли дать какие-то прогнозы?

- Никаких. Непонятно, где выстрелит дальше. Если врачи не подавят инфекцию, то может быть все, что угодно. Очевидно, что Костомарову дают антибиотики и прочее - но лекарства не действуют. Однако, надежда есть, ведь сама по себе ампутация стопы не фатальна. Для здоровья это копейки, мелочь.

При этом врач не уверен, что тяжелые проблемы Романа Костомарова начались именно из-за пневмонии.

- Возможно, пораженные легкие - это не первичный очаг. Не исключено, что в организм попал стрептококк, стафилококк или другой инфицирующий агент. Началось воспаление на ноге, а иммунная система по каким-то причинам не сработала, - добавил доктор Шестаков.