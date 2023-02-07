Как землетрясения в Турции изуродовали достопримечательности и дома: фото до и после катастрофы

Мечеть Ени Валиде (Yeni Cami) или Новая мечеть. Фото: Volkan Kasik/Anadolu Agency/Getty Images

Серия мощных землетрясений в Турции стала для страны настоящей трагедией - тысячи погибших, более 10 тысяч раненых, и огромное количество разрешенных зданий. Всего в стране за последние двое суток произошло порядка 30 землетрясений магнитудой 5 баллов и выше.

В числе пострадавших сооружений оказались многие известные туристические достопримечательности, среди которых мечеть в Малатье, отели Avsar и Trend Garden Residence, а также историческая крепость Газиантеп.

Мечеть Ени Валиде (Yeni Cami) или Новая мечеть. Фото: wikimedia.org

1. Мечеть Ени Валиде (Yeni Cami) или Новая мечеть

До катастрофы эта мечеть была очень популярна среди верующих мусульман Стамбула. Кроме того, это место было привлекательным для туристов - уникальное здание с колоннами, изящными фресками и стеклянными куполами, как следует из открытых источников, было построено в 1710 году. Но даже это, крепкое с виду, здание не выдержало столь мощного содрогания земли. На фото после видно, что землетрясение полностью разрушило второй и третий этажи здания. Теперь это место превратилось в руины.

Замок-крепость Газиантеп Фото: Shutterstock

Замок-крепость Газиантеп. Фото: Mehmet Akif Parlak/Anadolu Agency/Getty Images

2. Замок-крепость Газиантеп

Это историческое сооружение, расположенное в центре городка Газиантепа. До природного катаклизма оно гордо возвышалось на вершине холма. Сам замок включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он представляет собой конструкцию круглой формы, стены которого были построены из камня. Также крепость имеет 12 смотровых башен. Однако серию подземных толчков крепость пережила с потерями - оказалась разрушена часть стены, обломки которой скатились вниз с возвышенности. До трагических событий он считался он одним из "лучших примеров сохранившихся замков в Турции", пишет NYT.

Комплекс Trend Garden Residence

Комплекс Trend Garden Residence

3. Комплекс Trend Garden Residence

Простое с виду, но весьма весьма симпатичное многоэтажное здание с балкончиками, которое от содрогания земли сложилось как карточный домик. Единственное, что относительно уцелело - цветная вывеска. Самое печальное, что в момент подземных толчков внутри многоквартирного дома находились люди. Выжить посчастливилось только шестерым. Считается. что под завалами еще могут находиться люди, сейчас там ведутся поисково-спасательные работы.