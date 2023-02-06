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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 6:55

Историческая крепость Газиантеп обрушилась во время землетрясения в Турции

Замок-крепость внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Историческая крепость Газиантеп обрушилась во время землетрясения в Турции

Историческая крепость Газиантеп обрушилась во время землетрясения в Турции

Фото: ru.wikipedia.org

Исторический замок-крепость в провинции Газиантеп, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушилась во время землетрясения на юго-востоке Турции в понедельник, 6 февраля.

Как сообщается, стены крепости обрушились в нескольких местах. Отмечается, что еще предстоит определить причиненный достопримечательности ущерб.

Сам Газиантеп был внесен в список «творческих городов» ЮНЕСКО.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4, которое произошло в ночь на понедельник, 6 февраля, в турецкой провинции Кахраманмараш, привело к разрушению многих городов, а его отголоски были слышны в других странах. Согласно последним данным, жертвами стали 76 человек, по меньшей мере 440 получили ранения.

Подземные толчки также почувствовали в других странах. Как писал сайт KP.RU, президент Сирии Асад созвал экстренное совещание из-за землетрясения, в результате которого в стране погибло более 270 человек. На юге Италии была объявлена опасность цунами.