Как объявление на Украине о готовности ломать руки сломает киевский режим

Алексей Данилов заявил, что, дескать, ролики, в которых украинцы убегают от вручающих им повестки сотрудников военкомата – это все "кремлевские фейки"

Во вторник Верховная рада еще на 3 месяца продлила военное положение на Украине. И президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский уже одобрил это решение. Иного от него ждать не приходится. Но вот вопрос, насколько адекватно украинское руководство, по-прежнему висит в воздухе без ответа. То есть ответ, конечно же, есть, но украинцев он совсем не обрадует.

Напомним, несколько дней назад секретарь СНБО Украины ветеринар-юрист и, по совместительству, бывший мелкий криминальный авторитет по кличке "Мячик" Алексей Данилов уверенно так заявил, что, дескать, ролики, в которых украинцы убегают от вручающих им повестки сотрудников военкомата – это все "кремлевские фейки" . А в реальности украинцы, по его словам, чуть ли не дерутся друг с другом за место в очереди на мобилизацию.

А вчера или сегодня он пошел еще дальше.

- Они (русские) пытаются сейчас понять, что достичь целей, которые они себе ставили, у них нет никаких способностей. Поэтому сегодня умоляют. Берут целый пул переговорщиков. Они сейчас ведут огромную работу с определенными группами, чтобы они вступили в переговоры. Уже и Бразилия, и кого только нет в посредничестве - "давайте будем договариваться, чтобы как-то решить этот вопрос", - заявил "Мячик".

По всей видимости в его голове существует какая-то параллельная Вселенная, в которой украинцы во главе с ним побеждают, а русские "в панике бегут", едва лишь завидев камнеподобную морду лица (которым только маленьких детей пугать) самого Данилова во главе украинцев.

А в реальности все для Зеленского и его команды с точки зрения мобилизационного потенциала обстоит достаточно грустно.

- Я был в военкомате, потому что мобилизовывался в свои 57 лет, но я честно, как бравый солдат Швейк, прошёл все этапы. А потом вытащил справку, что 4 года назад у меня был инсульт в Москве, - рассказал известный украинский политолог Андрей Мишин, сбежавший относительно недавно с Украины. - Никто не поет "Червону калину" (гимн запрещенной в России УПА-УНСО – прим. авт.), у всех лица грустные, 12 часов в день нет света. Отключается не только свет. Любая тревога, взлетает самолёт, метро останавливается, люди бегут в метро, как в бомбоубежище. Не улыбается на улицах никто. Когда смотришь на ребят в военной форме, реально видишь – три-четыре дня, и он мёртвый.

- Видео с поимками на улице, когда из «скорых» выпрыгивают – это не в Киеве. Это в маленьких областях, где прячут своих земляков и ловят приезжих. А здесь что я слышал – "у меня сердце, мне нельзя", другой – "я ел мёд, у меня сахар прыгает, мне нельзя", третий кричит, что у него "не того цвета испражнения", - рассказал Мишин о царящей в военкоматах Киева атмосфере. - Но высший лайфхак, который я видел – выбегает парень и говорит: "У меня бессрочная отсрочка, всё", не призывают до конца боевых действий. Отсрочка – это или два-три месяца, или полгода. А он говорит: "У меня не медицинская, а социальная, я женился, у меня тёща инвалид I группы".

Но окончательный гвоздь в гроб патриотических спичей и воззваний Данилова поставило простое объявление, наклеенное на стене: "Хирург с многолетним стажем! Качественно ломаю руку под анестезией. Закрытый перелом, стопроцентная гарантия. Срастается за месяц, отсрочка от мобилизации на 6 месяцев. Гарантия наилучшей цены. Полная анонимность гарантируется" И номер телефона на отрывных листочках. И знаете – многие листочки уже оторваны.

Гашек со своим Швейком бессмертен. Швейк со страниц книги просто шагнул в суровую украинскую реальность:

- Я сначала тоже хотел разыграть сумасшедшего, помешанного на религиозной почве, и проповедовать о непогрешимости папы. Но в конце концов у одного парикмахера на Малой Стране приобрёл себе за пятнадцать крон рак желудка.

– Я знаю одного трубочиста из Бржевнова, – заметил другой больной, – он вам за десять крон сделает такую горячку, что из окна выскочите.

– Это всё пустяки, – сказал третий. – В Вршовицах есть одна повивальная бабка, которая за двадцать крон так ловко вывихнет вам ногу, что останетесь калекой на всю жизнь.

– Мне вывихнули ногу за пятёрку, – раздался голос с постели у окна. – За пять крон наличными и за три кружки пива в придачу.

Главное во всей этой истории с востребованными услугами, чтобы возжелавшего перелома украинца вместо хирурга с молотком не встретил военком с повесткой.