«Тела падали сверху, мужчины доставали из-под завалов детей»: Рассказ девочки, чудом выжившей при взрыве дома в Ефремове

Взрыв произошел из-за утечки газа ФОТО: соцсети

Вечером 7 февраля 2023 года в городе Ефремов Тульской области прогремел мощный взрыв. В одном из домов на улице Химиков обрушился целый подъезд пятиэтажного дома. Причиной взрыва стала утечка газа в квартире на 4 этаже. Полностью разрушены оказались семья квартир, четыре человека погибло. KP.RU поговорила с очевидцами, которые оказались рядом с домом в момент взрыва и уже после.

Прохожие помогали спасателям доставать выживших ФОТО: соцсети

12-летняя школьница Вера (имя изменено, - прим. Ред.) вечером пошла в гости к подруге, но на полпути девочку буквально снесло с ног. Взрывной волной ее отбросило на землю.

- Я сначала не поняла, что произошло. Меня откинуло. Я лежу на земле, а к ногам прилетело стекло. В меня не попало, не ранило, - рассказала KP.RU школьница. – Потом увидела, что все начали из дома выбегать. Многие плакали, кричали о помощи. Потом начали просить вызвать спасателей.

С помощью пожарных лестниц людей эвакуировали с верхних этажей ФОТО: соцсети

Очень быстро на месте оказались скорая и полиция. Через несколько минут приехали спасатели. К тому моменту прохожие и жители дома уже начали вытаскивать пострадавших из-под завалов. Одним из первых достали ребенка, которому чудом удалось уцелеть.

- Детей доставали на моих глазах. Прибежали мужчины, начали помогать своими силами. Мальчика одного с пятого этажа вытаскивали с помощью лестницы спасатели. Бабулю зажало между плитами. Люди прямо падали с верхних этажей. Трупы падали. Был обвал стены, - с ужасом вспоминает девочка. – Живых тоже много достали. Дети, вроде, все выжили. Спасателям помогали прохожие.

По предварительным подсчетам, спасти из-под завалов удалось уже 7 человек. Еще четверо находятся внутри.

По словам очевидцев, люди падали прямо с верхних этажей ФОТО: соцсети

- Я там три часа стояла ревела, очень сильно боялась, пока мама меня не забрала. У меня в этом доме друзья и знакомые живут. Двое как раз выходили из дома во время взрыва. Друг успел с лестницы спуститься буквально за минуту до этого. Откинуло сильно, но он особо не травмировался. Вместе с ним и подруга была, они оба упали от толчка, - говорит Вера.

Взрыв оказался таким мощным, что в небольшом городе его услышали и почувствовали многие. Когда окна задрожали, то подумали, что летит самолет, а о трагедии узнали уже в новостях. Многие тут же поехали на место взрыва, чтобы по возможности оказать помощь.

От удара стоящие рядом машины влетели друг в друга ФОТО: соцсети

- Близко сейчас никого не подпускают. Скорая, пожарные, все на месте. Кран и трактор уже подъехали, дорогу перекрыли. Рядом машины стояли, от взрыва их отбросило так, что они все между собой перебились. Вокруг все завалено обломками. Из самого дома достают людей, среди них есть дети, - рассказали KP.RU очевидцы.

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