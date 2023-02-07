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Звезды7 февраля 2023 19:25

Татьяна Тарасова расплакалась после страшных новостей о Романе Костомарове: "Ужас, ужас! Все в шоке"

Ранее фигуристу ампутировали стопы
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Татьяна Тарасова не скрывает, что страшные новости об ампутации стали для нее настоящим шоком

Татьяна Тарасова не скрывает, что страшные новости об ампутации стали для нее настоящим шоком

Фото: Даниил ОПАРИН

Роман Костомаров почти месяц находится в больнице. Его состояние остается тяжелым. Недавно фигуристу ампутировали стопы из-за гангрены. Известный тренер Татьяна Тарасова расплакалась, узнав последние новости об Олимпийском чемпионе.

Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь Роману Костомарову. 6 февраля стало известно, что фигуристу ампутировали стопы из-за сепсиса и гангрены. Сначала некроз был на пальцах, но затем перешел на стопы. "К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы", - сообщили осведомленные источники.

Знакомые фигуриста не могут прийти в себя от страшных новостей. Жена фигуриста Оксана Домнина не комментирует ситуацию. Она единственная, кто находится в реанимации рядом со спортсменом. Маму к Костомарову не пускают.

Тренер Татьяна Тарасова не скрывает, что страшные новости об ампутации стали для нее настоящим шоком. "Ужас, ужас! Мы все в шоке, как же так", - расплакалась Татьяна Анатольевна, комментируя Woman.ru трагедию.

В свою очередь, реаниматолог рассказал, что еще может грозить Костомарову. Фигурист попал в больницу с двусторонней пневмонией в ночь с 9 на 10 января, и сразу же был подключен к ИВЛ. Позже его поместили на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для насыщения крови кислородом. На днях он был отключен от ЭКМО.

За время нахождения в медикаментозной коме организму был нанесен серьезный урон: начались проблемы с кровообращением, которые привели к некрозу в нижних конечностях. Если некроз тканей продолжит распространяться, гангрена может затронуть и другие части тела.

"В первую очередь страдают ткани, имеющие меньшее значение: кожа, мышцы, конечности, а дальше уже почки, легкие, сердце и мозг. То, без чего можно жить, отмирает, а без чего нельзя - борется до последнего. Хотя с Романом история не совсем обычная. Вероятно, было сочетание и ковида, и переохлаждения, и еще в нем дремала какая-то бактериальная инфекция - страшное дело. Две болезни в одном человеке, даже молодом и здоровом, не всегда переносимы", - цитирует врача сайт mk.ru.

По его словам, именно сепсис чаще всего становится причиной смерти пациентов на ИВЛ. У них развивается вторичный иммунодефицит. "Если человек дышит сам, у него есть защитный механизм - кашель, увлажнение вдыхаемого воздуха. На ИВЛ за человека дышит аппарат, ему подается искусственный воздух, а вдыхание сухого воздуха упрощает попадание в организм инфекций", - резюмировал врач.

Шоу-бизнесЗвезды: болезниТатьяна Тарасова: досье KP.RU