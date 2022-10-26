«Жизнь твоя есть то, что ты из нее сделаешь»: Правила жизни Арсеньева и Сунгоркина

Одна из последних фотографий главного редактора в любимой уссурийской тайге... Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В минувшее воскресенье исполнилось сорок дней, как ушел из жизни главный редактор «КП» Владимир Николаевич Сунгоркин. Ушел по-мужски - во время путешествия по уссурийской тайге, собирая материал для книги о первопроходце и тезке Владимире Арсеньеве, авторе легендарной книги «Дерсу Узала».

Несмотря на почти вековую разницу в возрасте, они были очень похожи: не только внешне (недаром Владимир Николаевич сыграл роль путешественника в документальном фильме «КП» и РГО), но и духовно. Последнее особенно ярко видно, когда сравниваешь их принципы.

В 1913 году Владимир Арсеньев составил советы для своего сына. И что удивительно - в многочисленных интервью Владимир Сунгоркин в той или иной мере повторял эти максимы. Сегодня мы подобрали самые яркие параллели между правилами жизни двух незаурядных личностей.

1. Арсеньев: «Работай или умри - это девиз природы. Если ты перестанешь работать, то умрешь умственно и физически».

Сунгоркин: «Ну, вот еще вывод: банальный, но честный - хотите чего-то добиться, работайте много. Работа должна быть как жизнь, как дыхание, чтобы даже не замечать, что работаешь. Я с детства работал, и, может быть, поэтому я почти не знаю понятия усталость. Многие мои коллеги периодически ноют: «Все, я устал, я выжат, мне срочно надо отдыхать». Но я даже на отдыхе работаю и не устаю. От этого зависит 90 процентов успеха. Если человек уверен, что работать он должен не больше 8 часов в день, ничего серьезного из него никогда не получится. Но и отдыхать обязательно надо».

2. Арсеньев: «Жизнь твоя есть то, что ты из нее сделаешь: природа возвращает нам то, что мы ей даем» и «Побеждать дурные привычки всегда лучше сегодня, чем завтра».

Сунгоркин: «Мои однокашники в классе 8 - 9-м начали пить, в 10-м перешли к легким наркотикам. Я все эти «радости» попробовал, и мне не понравилось. Ну не поймал я кайфа. Может, это физиология. Тут я понял, что выбиваюсь из коллектива, становлюсь чужим... У нас в военном городке была большая библиотека. Я перечитал все книги, которые там были: Марк Твен, Жюль Верн, Фенимор Купер, Майн Рид и так далее... Вот я и пересказывал всей окрестной шпане все книги, которые прочитал. За это меня уважали и даже почти не колотили…»

Владимир Арсеньев во время экспедиции по Дальнему Востоку. Фото: Евгений САЗОНОВ

3. Арсеньев: «Не жди благоприятной минуты, а создавай ее сам».

Сунгоркин: «Мне всю жизнь не дает покоя, что что-то можно сделать лучше, а люди сидят сложа руки, потому что им лень или они «выше этого». Именно так я организовал коммерческую службу в «Комсомольской правде». Это был 1988 год! Никаких коммерсантов еще и в помине не было в официальных советских СМИ. Но уже приняли Закон о кооперативах. Я просто понимал - время диктует новые правила».

4. Арсеньев: «Промедление времени смерти безвозвратной подобно» и «Одно «сегодня» лучше, чем сто «завтра», потому что «завтра» либо будет, либо нет, а «сегодня» уже существует».

Сунгоркин: «Я и реформы проводил в газете так же, как гвозди забивал. Просто был уверен, что это надо делать, и все. Было ясно, что нужен формат, который удобно читать, который будет жить завтра. И если этого не сделать сегодня, газета умрет. Были противники, но у них не было ни одного достойного довода. Я просто понимал, что впереди по течению - камни, и если мы будем делать старую черно-белую газету формата А2, мы потонем».

5. Арсеньев: «Имей уважение к самому себе и доверие к своим силам, это лучшее средство, чтобы внушить доверие также другим».

Сунгоркин: «Я лет с 17 каждый год сплавляюсь по рекам, причем руковожу там тоже. Для меня и деловая жизнь - это что-то похожее на сплав по реке. Я руководитель, я вижу пороги и быстро принимаю решения. При этом в 30 процентах случаев я ошибаюсь. Но я должен быть решительным и командовать так, чтобы никто не сомневался, что повернуть надо именно влево. Для меня это и есть модель моей работы, моей жизни. Сильнее, слабее, вправо, влево, стоп, отдохнуть. И снова резко вперед! Так я и руковожу газетой».

6. Арсеньев: «Завоюй себе место на свете, ибо все служит отважной душе».

Сунгоркин: «...И вот я приехал на место заведующим отделом «Комсомолки». Прихожу в отдел, а там даже вешалки нет, и это никого не заботит, у них плащи в куче валяются. Я абсолютно уверен, что руководитель должен быть хорошим хозяйственником. Я пошел, купил здоровых гвоздей, прибил и сказал, здесь все будут вешать одежду. Потом я переставил столы. Это был уже вызов, потому что в отделе царила такая лжедемократия. Я выбрал себе лучший стол, лучшее место у окна. У руководителя должно быть все лучшее, он слишком за многое отвечает. На этом моя адаптация закончилась. И подчиненные почувствовали во мне начальника.

Кстати, в первый же день работы я увидел свою будущую жену и начал за ней ухаживать со всей наглой непосредственностью рабочего парня».

Обновленный памятник Владимиру Арсеньеву и его верному спутнику Дерсу Узала. Фото: Евгений САЗОНОВ

7. Арсеньев: «Приводи в исполнение свои решения немедленно. Мысли - только мечты, пока не попытаешься их осуществить».

Сунгоркин: «...судьба - это не одна дорога, а целая сеть, и почти каждый день проходишь развилки. Я решаю, куда повернуть. Делаю это быстро и интуитивно. Не сильно задумываясь, что от этого решения зависит, куда пойдет жизнь. Вот вам пример: 1985 год, мне звонит Жора Пряхин, который работал тогда замом у главного редактора «Комсомолки» Геннадия Селезнева, и говорит, мол, у нас есть идея забрать тебя в отдел рабочей молодежи (нынче это отдел экономики) на должность завотделом. Я без промедления отвечаю: да, конечно, хоть завтра. Он удивляется, говорит: ну, может, тебе подумать надо... Дело в том, что я тогда и во Владивостоке занимал прекрасную должность корреспондента лучшей газеты того времени, «органа ЦК КПСС», и перспективы у меня были великолепные, ну, по советской логике. Вот только мне были по барабану эти перспективы. Я знал, что в «Комсомолке» будет интересно работать. И, как видите, оказался прав».

8. Арсеньев: «Ни одного великого дела не совершено нерешительными людьми, стремящимися к обеспеченному успеху» и «Имей всегда перед глазами одну неизменную цель. Не расточай своих сил на бесцельное колебание».

Сунгоркин: «Я видел массу журналистов, которые... могли стать главными редакторами, издателями, но не стали. Их погубили мелкие материи. Конфликт профессии и денег. Просто на развилке выбрали не тот путь. В мою журналистскую бытность был у меня друг, очень талантливый человек. И вот он приходит ко мне и говорит: я ухожу из журналистики, мне предложили другую работу, там много денег, а мне нужно срочно купить квартиру. Я тогда как мог пытался убедить его, что на нынешнем, не очень денежном месте у него потрясающие перспективы, которые не заканчиваются просто покупкой квартиры. А вот там, на квартире, все и остановится. Он меня не послушал и ушел. В конечном итоге квартиру он купил, но ничего больше. Он до сих пор, я знаю, жалеет и тоскует по газетной работе. И вот в чем моралите. Если человек любит свое дело, журналист он или скрипач, он все равно свои деньги заработает. В погоне за богатством упускаешь главное. Я никогда не думал о зарабатывании денег, я просто делал то, что мне интересно, и делал это хорошо».

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