Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова выступили с важным заявлением

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова вместе 27 лет. Они считаются одной из самых гармоничных пар российского кино. Супруги растят общего сына Елисея. Ради наследника актриса поставила карьеру на паузу. Певцов же недавно сменил сцену на кресло депутата Госдумы. При этом артисты продолжают преподавательскую деятельность. А на днях в их жизни случилось важное.

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова выступили с заявлением. Они показали удостоверение о звании профессоров.

"Неожиданная радость! Сегодня на Ученом совете в Институте современного искусства, где мы с супругой возглавляем кафедру театрального искусства (декан и зав. кафедрой), в честь 30-летия института и за какие-то заслуги нам вручили удостоверения-звания «Почетный профессор». Спасибо. Служим российскому искусству!", - поделился артист.

Отметим, некоторое время назад Дмитрий сообщил о том, что его 15-летний сын Елисей бросил кадетское училище. Он провел там три года. "Сын должен травмироваться, он же живет", - заявляла Дроздова, комментируя решение отдать ребенка в кадеты.

Но теперь наследника звездной пары перевели в обычную московскую школу. Актеры не назвали причину, по которой отпрыск бросил кадетское училище. По признанию самого Елисея, он всегда интересовался музыкой, играл на фортепиано. В кадетском училище, к сожалению, заниматься музыкой было не так просто.

По словам Дроздовой, ее сын растет "вдумчивым, серьезным, ответственным" мальчиком. "Он умный... в папу!", - подчеркивала актриса.