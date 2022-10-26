Чулпан Хаматова без стеснения рассказала, как пользовалась своим положением звезды в России

Актриса Чулпан Хаматова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чулпан Хаматова сбежала из России в феврале 2022 года. Актриса переехала в Латвию, где у нее роскошный особняк под Ригой. Но, как стало известно, это не первая попытка знаменитости эмигрировать. Много лет назад она пыталась строить карьеру в Европе, но потерпела фиаско.

Чулпан Хаматова впервые рассказала, как пыталась пробиться в Европе. Тогда актриса пыталась жить на две страны и воспитывать дочерей - Арину и Асю, которые еще были совсем маленькими.

"Какое-то время я жила в таком шпагате между Берлином и Москвой. С двумя маленькими детьми оказалось тяжело ездить на репетиции в Москву, возвращаться ночным рейсом на съемки в Берлин. Потом уезжать обратно в столицу России, оттуда на спектакли в Австрию", - поведала она.

В тот момент артистка, по ее признанию, очень утомилась. "Дети стали подрастать. Пока они были в корзинке, еще можно было в самолетах с ними справиться. А когда им два-три года - это уже тяжелее", - объяснила Хаматова.

Тогда перед ней встал выбор - Германия или Россия. Она решила, что на Родине ей комфортнее. Знаменитость понимала, что у отечественных театров большое будущее, а у нее масса возможностей.

"В Германии уже тогда были запреты, могли вырезать кусок из фильма... А в Москве можно все - абсолютная свобода. Можно высказываться на любые темы, различными жанрами", - призналась Чулпан. В России она была одной из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис.

Однако весной 2020-го она резко собрала чемоданы и эмигрировала. Звезда устроилась на работу в Новый рижский театр. Артистка уже выходила на сцену в моноспектакле, а сейчас активно учит латышский язык, чтобы играть и в других постановках. "Либо я буду играть на латышском языке, либо вообще не буду играть", - вздыхает артистка.

Сейчас ее гонорары значительно снизились. А еще она вспоминает тех, кому когда-то помогла. "Есть взрослые люди, которым я помогала в ущерб себе. Они сейчас пользуются ситуацией, когда меня выгодно пнуть и с радостью это делают. Но я это я, я не буду другой. Я буду в своей парадигме, в своем видении", - разоткровенничалась актриса.