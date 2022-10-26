После поцелуя мужчины Денис Дорохов возвращается в шоу «Игра». Его переименовали в «Концерты» — самые звездные комики покинули проект

Фото: телеканала ТНТ

Еще год назад начавшее было набирать обороты шоу «Игра» (ТНТ) сняли с эфира. Зрители долго гадали, в чем причина: то ли в скандальном номере команды «Камызяки», в котором Денис Дорохов в образе невесты страстно поцеловал коллегу, то ли после разговора ведущего КВН Александра Маслякова с высокими кабинетами по поводу акта «телемародерства» (так мэтр объяснил формат «Игры», который он счел крайне схожим с КВН). Так или иначе, зрители долго ждали возвращения проекта в каком бы то ни было виде — понятно, что прежним он в эфир не вернется. И вот — дождались.

Правда, это будет уже совсем другая игра. Переформатированный проект получил еще более незамысловатое название, чем прежде, — «Концерты». И у него есть ряд принципиальных изменений в регламенте.

Фото: телеканала ТНТ

Во-первых, из шоу полностью исключили соревновательную составляющую, как в КВН. Видимо, это и было самым большим камнем преткновения перед выпуском шоу в эфир. То есть теперь никаких 10 миллионов рублей, за которых соревновались команды, судей и оценок не будет.

Во-вторых, из проекта (возможно, в качестве протеста) ушли несколько ключевых команд: одна из самых востребованных и веселых Lena Kuka (с ведущими шоу «Что было дальше?» Ильей Макаровым, Рустамом Саидахметовым и Тамби Масаевым) и одна из самых звездных «Наша команда» (топовые стендаперы Иван Абрамов, Алексей Щербаков, Филипп Воронин и Расул Чабдаров).

Фото: Соцсети

В-третьих, еще до выхода в эфир «Концертов» организаторы шоу договорились о продлении проекта. Об этом проговорились участники команды «Астана».

— Вот и пролетели эти три недели подготовки и два бомбических выступления, — написали комики в соцсетях. — Скоро все увидите на ТНТ. Ну, а этим составом увидимся в следующем сезоне. Всем добра.

Фото: соцсети

В-четвертых, поскольку никакой соревновательной интриги теперь нет, суть шоу будет заключаться в сольных часовых выступлениях каждой из команд. Собственно, это и есть концерты.

Фото: соцсети

Из тех коллективов, что согласились работать в новой передаче, зрители увидят команду «Камязыки», «Астану», «Союз», «Юг», Женская Сборная, «Плюшки» и другие.

— Мы давно к этому шли и очень тщательно готовились, чтобы не разочаровать зрителя, — заверил Денис Дорохов, команда которого откроет «Концерты». — Будем надеяться, что наш новый юмор всем понравится: мы старались шутить в нашем фирменном стиле, делали отсылки на известные номера, но при этом пытались привнести какую-то свежую перчинку. А получилось у нас или нет — покажет реакция зрителя, для нас это всегда самая чистая и честная оценка нашего творчества.

«Концерты», ТНТ, воскресенье, 21.00