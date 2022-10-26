Предками англичан были людоеды

В большинстве современных британцев течет кровь древних людоедов.

Ученые из британского Музея естественной истории (Natural History Museum) вместе с коллегами из Института Фрэнсиса Крика (Francis Crick Institute) провели анализ ДНК, извлеченной из самых древних человеческих костей, которые когда-либо были найдены на Британских островах. Кости обнаружили более 30 лет назад в местных пещерах, заселенных в самом начале каменного века.

В пещере Гофа (Gough’s Cave) в графстве Сомерсет (Somerset’s Cheddar Gorge) старейшими оказались останки женщины, которая жила тут примерно 15000 тысяч лет назад, в другой – в пещере Кендрика (Kendrick's Cave) в Северном Уэльсе (North Wales) – откопали мужские кости возрастом 13600 лет. Оказалось, что эти древние люди сильно отличались генетически. Оба были мигрантами, но относились к совершенно разным группам. Одна – соплеменники женщины – были людоедами. Выходцами из местности, которая сейчас находится в Бельгии. Другая группа – те, которые оставили свои кости в пещере Кендрика, подтянулась гораздо позднее с территории нынешней Италии. Каннибализмом мигранты «второй волны» не увлекались – питались в основном морепродуктами и речной рыбой, потомками кровожадных «ранних бельгийцев» не были.

Предок английских леди по материнской линии.

Таким образом, корни у современных англичан двойные. Мы - dual ancestry, как они теперь себя называют. И один из «корней», как теперь можно не сомневаться, тянется к людоедам. О чем исследователи сообщили в журнале Nature Ecology & Evolution. На него ссылается Daily Mail.

Занятно, что уличать своих предков в каннибализме начали сами же британские ученые - из того же Музея естественной истории. При содействии коллег из Университетского колледжа Лондона (University College London). Человеческие кости из пещеры Гофа они еще несколько лет назад разглядывали под микроскопом. И увидели следы зубов, бороздки от орудий, которые появляются на костях после того, как с них соскабливают мясо. Некоторые были расколоты для того, чтобы извлечь вкусный костный мозг.

Места, из которых переселялись людоеды и любители рыбы.

Британский каннибализм вряд ли был ритуальным. Скорее всего, поедая человеческое мясо, предки не имели в виду ничего мистического. Просто питались добычей, пойманной, по случаю. Допустим, в стане врагов.

Человеческие кости со следами каннибализма.

Мало того, людоеды особым образом обрабатывали человеческие черепа и использовали их то ли как чаши, то ли как тарелки, то ли как кастрюли. Ели и пили из них, не имея другой кухонной утвари.

Из человеческих черепов древние британцы делали кастрюли.

От «кастрюль», обнаруженных в пещере каннибалов, отделены челюсти и глазницы. Оставлены только верхние своды. Острые края спилены, костные ткани очищены и отшлифованы.

Ученые изучили три черепа с явными следами механической обработки. Два принадлежали взрослым людям, один - ребенку трех лет. Кошмар, но не исключено, что именно такой и была первая кухонная посуда, которой начали пользоваться люди. Тарелки или плошки - из больших черепов, чашки - из маленьких, детских. Сервиз… Англичане до сих пор весьма изобретательны. Особенно британские ученые.

Предки британцев еще 10 000 лет назад были темнокожими.

КСТАТИ

Первый британец был темнокожим и с голубыми глазами

В 1903 году в пещере Гофа был найден и мужской скелет возрастом 10 000 лет. В 2018 году ученые расшифровали геном этого предка, которого убили и собирались съесть, но почему-то не съели – что-то помешало. Удалось воссоздать его облик.

Подробно о уникальной реконструкции в нашем материале.