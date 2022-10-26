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Наука26 октября 2022 13:45

Предками англичан были людоеды

Британские острова населяют потомки кровожадных мигрантов из континентальной Европы
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
В большинстве современных британцев течет кровь древних людоедов.

В большинстве современных британцев течет кровь древних людоедов.

Ученые из британского Музея естественной истории (Natural History Museum) вместе с коллегами из Института Фрэнсиса Крика (Francis Crick Institute) провели анализ ДНК, извлеченной из самых древних человеческих костей, которые когда-либо были найдены на Британских островах. Кости обнаружили более 30 лет назад в местных пещерах, заселенных в самом начале каменного века.

В пещере Гофа (Gough’s Cave) в графстве Сомерсет (Somerset’s Cheddar Gorge) старейшими оказались останки женщины, которая жила тут примерно 15000 тысяч лет назад, в другой – в пещере Кендрика (Kendrick's Cave) в Северном Уэльсе (North Wales) – откопали мужские кости возрастом 13600 лет. Оказалось, что эти древние люди сильно отличались генетически. Оба были мигрантами, но относились к совершенно разным группам. Одна – соплеменники женщины – были людоедами. Выходцами из местности, которая сейчас находится в Бельгии. Другая группа – те, которые оставили свои кости в пещере Кендрика, подтянулась гораздо позднее с территории нынешней Италии. Каннибализмом мигранты «второй волны» не увлекались – питались в основном морепродуктами и речной рыбой, потомками кровожадных «ранних бельгийцев» не были.

Предок английских леди по материнской линии.

Предок английских леди по материнской линии.

Таким образом, корни у современных англичан двойные. Мы - dual ancestry, как они теперь себя называют. И один из «корней», как теперь можно не сомневаться, тянется к людоедам. О чем исследователи сообщили в журнале Nature Ecology & Evolution. На него ссылается Daily Mail.

Занятно, что уличать своих предков в каннибализме начали сами же британские ученые - из того же Музея естественной истории. При содействии коллег из Университетского колледжа Лондона (University College London). Человеческие кости из пещеры Гофа они еще несколько лет назад разглядывали под микроскопом. И увидели следы зубов, бороздки от орудий, которые появляются на костях после того, как с них соскабливают мясо. Некоторые были расколоты для того, чтобы извлечь вкусный костный мозг.

Места, из которых переселялись людоеды и любители рыбы.

Места, из которых переселялись людоеды и любители рыбы.

Британский каннибализм вряд ли был ритуальным. Скорее всего, поедая человеческое мясо, предки не имели в виду ничего мистического. Просто питались добычей, пойманной, по случаю. Допустим, в стане врагов.

Человеческие кости со следами каннибализма.

Человеческие кости со следами каннибализма.

Мало того, людоеды особым образом обрабатывали человеческие черепа и использовали их то ли как чаши, то ли как тарелки, то ли как кастрюли. Ели и пили из них, не имея другой кухонной утвари.

Из человеческих черепов древние британцы делали кастрюли.

Из человеческих черепов древние британцы делали кастрюли.

От «кастрюль», обнаруженных в пещере каннибалов, отделены челюсти и глазницы. Оставлены только верхние своды. Острые края спилены, костные ткани очищены и отшлифованы.

Ученые изучили три черепа с явными следами механической обработки. Два принадлежали взрослым людям, один - ребенку трех лет. Кошмар, но не исключено, что именно такой и была первая кухонная посуда, которой начали пользоваться люди. Тарелки или плошки - из больших черепов, чашки - из маленьких, детских. Сервиз… Англичане до сих пор весьма изобретательны. Особенно британские ученые.

Предки британцев еще 10 000 лет назад были темнокожими.

Предки британцев еще 10 000 лет назад были темнокожими.

КСТАТИ

Первый британец был темнокожим и с голубыми глазами

В 1903 году в пещере Гофа был найден и мужской скелет возрастом 10 000 лет. В 2018 году ученые расшифровали геном этого предка, которого убили и собирались съесть, но почему-то не съели – что-то помешало. Удалось воссоздать его облик.

Подробно о уникальной реконструкции в нашем материале.

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