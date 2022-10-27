Немецкие поставщики отказались снабжать едой русский ресторан в Дрездене по политическим мотивам

Алёна Дирксен в своём дрезденском ресторане Фото: Фото автора.

Украинские беженцы, которых приютила Германия, ведут борьбу с «политически неблагонадёжными» и на новом месте. На сей раз они обрушили гнев на русскую немку Алёну Дирксен.

Женщина уже два десятилетия живет в Дрездене, держит здесь русский ресторан «Родина», в котором вывешен наш флаг-триколор. И вот после стольких лет её подвергли массовой травле. С нынешней весны, когда в Европу хлынули украинские беженцы, в адрес Дирксен стали поступать звонки с угрозами, а также письма с изображением российских политиков в виде мишеней для стрельбы. Затем «онлайн-активисты» устроили набег на страницу её ресторана в поисковике, обвалив рейтинг до одной звезды. А в довершение случилась атака хакеров.

20 октября вандалы вновь сломали почтовый ящик ресторана Алёны Дирксен Фото: Фото автора.

10 октября некто разместил в социальных сетях Алёны «видео-обращение к Кремлю с призывом разбомбить Дрезден» от её имени. После чего «активисты» подали заявление в полицию (в ФРГ за подобные слова тебя могут судить по «террористическим» статьям — прим. ред.). Однако, по утверждениям Дирксен, её соцсети взломали украинские киберхулиганы, видео — фальшивка, и сейчас оно отправлено на экспертизу. Сама девушка сохраняет оптимизм:

— Планирую и дальше работать. Ресторан у меня уже семь лет. Попытаюсь не допустить, чтобы сломали мой бизнес и меня, — рассказала Алёна в беседе с сайтом KP.RU.

Активисты регулярно желают Алёне смерти

«Проблемы для бизнеса» — увы, не фигура речи. Некоторые поставщики, с которыми девушка ранее сотрудничала, расторгли договоры из-за политической ситуации. А причина травли, по словам Дирксен, — её открытая гражданская позиция. Девушка не скрывает поддержку России и свою национальность.

Письмо от производителя напитков, отиказавшегося поставлять напитки в ресторан Алёны по политическим соображениям Фото: Фото автора.

И эта жительница Дрездена — не единственная жертва. Многие русские немцы в последний год также подвергались атакам: «речи ненависти», поцарапанные машины, разбитые окна. Чаще всего агрессию проявляют именно украинские беженцы.

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— Сейчас уровень русобофии в Германии достиг максимума, — комментирует европейский правозащитник Гарри Мурей. — Немецкие власти готовы без суда посадить в тюрьму россиянина, арестовать его имущество, забрать детей. При этом обвинения в адрес Алёны Дирксен в «призывах к терроризму» абсурдны. Напомню, ранее известный журналист Ганс-Ульрих Йоргес в студии одного из ведущих немецких изданий в прямом эфире требовал убивать российских политиков. Это высказывание почему-то никто не проверяет…

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