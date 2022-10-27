Сайра подозрительная. Часть третья

Фото: Иван МАКЕЕВ

Продолжаем разбираться в ситуации, сложившейся вокруг производства консервов из сайры. Кратко напомним, о чем шла речь в предыдущих материалах. В прошлом году Россельхознадзор уведомил МВД, ФСБ, ФАС о выявленных фактах подмены сырья при производстве консервов из сайры. Оказалось, что ряд производителей вместо сайры кладут в банки дальневосточную сардину (иваси), а также скумбрию и сельдь.

В последние 3-4 года все сырье для производства консервов из сайры закупается за рубежом, так как российский промысел данного вида фактически исчез. В 2021 году, по данным ФТС РФ, в страну импортировали 8,7 тыс. тонн сайры, этого объема хватило бы на производства примерно 25 миллионов банок (из 1 кг сырья выходят три банки консервов, так до 20% веса рыбы приходится на голову, плавники и внутренности). Однако, по данным системы «Меркурий», консервов из сайры в прошлом году произведено 46 миллионов банок. Следовательно, даже по самым грубым прикидкам, в 2021 году на отечественный рынок выпущено более 20 миллионов банок фальшивой сайры — почти половина общего объема!

Сегодня мы расскажем и покажем, каким образом более дешевые сардина и сельдь превращаются в дорогую сайру. В распоряжении редакции оказалось несколько скан-копий документов из системы «Меркурий», которая отслеживает все этапы производства пищевой продукции, начиная от добычи или импортирования сырья и заканчивая продажей продуктов в магазинах. Любое перемещение грузов, а также все этапы производства должны отображаться в системе — иначе продукцию просто нельзя будет продавать.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Обнаруженные нами документы прямо свидетельствуют о том, что ряд производителей открыто делают консервы типа «Сайра натуральная» и «Сайра натуральная с добавлением масла» из сельди, скумбрии и сардины иваси. Заводы сами указывают это, заполняя документы в системе «Меркурий» — и никто их не ловит за руку. Фактически недобросовестные производители консервов используют государственную информационную систему по контролю за фальсификатом для легализации поддельных продуктов.

К примеру, ООО «Меркурий Н» (консервный завод в Новосибирской области) 27 июля этого года заявило о производстве 2,65 тонн консервов «Сайра натуральная с добавлением масла» из 3,37 тонн сардины иваси. После чего данная партия поступила в свердловские «Светофоры».

Еще один похожий пример — и снова Новосибирская область. ООО «СОК-ФИШ» 29 июля этого года создает в системе «Меркурий» заявку на транзакцию, где указывает, что из 3,67 тонн сардины иваси произвела 2,88 тонны консервов «Сайра натуральная с добавлением масла». После чего вся партия ушла в сеть магазинов «Маяк» в Иркутской области.

Да, «СОК-ФИШ» — это то самое ООО, которое уже уличили в производстве фальcифицированных консервов. Россельхознадзор официально отрапортовал, что с 19 августа 2021 года по 21 июля 2022 года на предприятии выпустили более 6 миллионов банок фальсификата. Который поставлялся не только в магазины в ряде регионов, но и в школы и воинские части.

Здесь удивляет некоторая избирательность проверяющих (поддельную партию обнаружили в ходе мониторинга системы «Меркурий»): два завода из одного региона с разницей в неделю формируют два одинаковых документа, из которых следует, что консервы из сайры там производят из иваси, но «под раздачу» попадает только один завод.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Удивительно и то, что «СОК-ФИШ» выпустил очередные тонны сомнительного продукта и самостоятельно зафиксировал это в системе «Меркурий» буквально через пару дней после пресс-релиза Россельхознадзора об обнаружении той самой партии фальшивых консервов. Либо на предприятии не читают новости, либо все заявления Россельхознадзор для завода – лишь пустой звук.

В управлении Россельхознадзора по Новосибирской области признали что «в прилагаемых сканах транзакций усматриваются признаки нарушений». А на вопрос редакции о том, почему у производителя в принципе есть возможность указать в системе сырье, которое не соответствует выпускаемой продукции, в пресс-службе ответили, что «Меркурий» «является гибкой системой, предназначенной для работы широкого круга хозяйствующих субъектов. Именно этот факт не позволяет «загнать в рамки» все процессы, применяемые при ветеринарной сертификации подконтрольных товаров». Гибкость — это, безусловно, похвальное качество для государственной системы, однако загонять производителей в рамки иногда все же не помешает, особенно если это рамки закона. А то эта гибкость по отношению к производителю выходит боком для потребителя.

Сайру подделывают не только в Новосибирской области: аналогичные фокусы с превращением одного зоологического вида рыбы в другой нам удалось обнаружить в Крыму. Причем, в гораздо более серьезных масштабах. Вот, к примеру, транзакция, которую 19 апреля текущего года оформил крымский производитель консервов ООО «Фортуна Крым». Из сельди и иваси завод волшебным образом сумел произвести не только «Сайру...», но и «Скумбрию...» и даже «Сардинеллу». А теперь обратите внимание на цифры: из 64 тонн сырья «Фортуна Крым» чудесным образом произвела 117 тонн готовой продукции. Как мы видим, на заводе действует уникальная «производственная схема»: ни один грамм сырья не пропадает даром. 64 тонны селедки превратились в 117 тонн сайры, видимо, вместе с головами, внутренностями и плавниками.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Из транзакции следует, что одна из партий изготовленных таким способом консервов была поставлена в магазины сети «Лента». Мы отправились в ближайший к редакции — и купили там банку консервов «Сайра натуральная с добавлением масла» производства компании «Фортуна Крым». Дата производства на банке совпадает с датой в транзакции. Если прочитать внимательно текст на этикетке, то можно узнать, что рыбы в банке — всего 120 граммов, то есть ровно половина веса. Из транзакции мы знаем, что в банке — сельдь. Средняя стоимость 80% консервов из сельди — 45-65 рублей за 245 граммов. Соответственно, банка, наполненная сельдью лишь наполовину, должна продаваться за 27-33 руб. Все, что дороже, — это многократная накрутка на изначально дешевый продукт. Ранее, напомним, представители «Ленты» сообщили, что «если в Службу качества компании поступает информация о фальсификации рыбной продукции, подмене сырья в рыбных консервах, то такая продукция снимается с реализации, возвращается поставщику или утилизируется. Кроме того, поставщикам направляется претензия, а у производителей продукции компания запрашивает объяснения».

Вернемся к «Фортуна Крым». Еще более интересную транзакцию предприятие оформило 11 июня 2021 года. Из 130 тонн сельди завод изготовил 184 тонны консервов различных видов, в том числе 122 тонны «сайры». Как минимум одна партия фальсифицированных консервов была поставлена в сеть «Авоська». Копия соответствующей транзакции также имеется у редакции.

Связаться пресс-службой или руководством завода «Фортуна Крым» нам не удалось. Указанный на сайте номер телефона — на момент написания материала не работал. В разделе «Контакты» указаны телефоны нескольких менеджеров по продажам. После звонка одному из них журналисту «КП» перезвонил другой менеджер — Денис, его номер телефона также указан на сайте компании «Фортуна Крым». Он заверил корреспондента в том, что завод имеет право класть в консервы из сайры любую рыбу, если продукция производится не по ГОСТу, а по техническим условиям (ТУ). Денис пообещал даже указать ссылки на соответствующие нормы законодательства. Но не сделал этого. Потому что таких норм нет.

Со ссылками на реально действующие законы помогли в Роскачестве. «Согласно Федеральному закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов», фальсифицированные продукты — это пищевые продукты, умышленно измененные и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной», — пояснили в пресс-службе национального института качества.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Там сослались на техрегламент Таможенного союза 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции». «Согласно пункту 73 данного техрегламента, маркировка упакованной пищевой рыбной продукции должна содержать наименование продукции, в том числе зоологическое наименование вида. Указание зоологического наименования сырья в маркировке рыбной продукции обязательно, и это не зависит от того, по какому документу произведена продукция — ГОСТу, ТУ или СТО. Если зоологическое наименование сырья, фактически использованного при производстве, не соответствует названию продукции, то маркировка не достоверна. Таким образом, если в банках сельдь, а на упаковке в любом сочетании слов написано «Сайра» — это фальсификат», — говорится в официальном комментарии Роскачества. В организации уточнили, что полная или частичная подмена сырья на более дешевое — самый распространенный способ фальсификации пищевых продуктов.

Заводы, производящие сайру из сельди и иваси, очевидно, нарушают еще один технический регламент Таможенного союза — ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Статья 4 данного документа содержит пункт, который имеет смысл привести полностью: «Не допускается в наименовании пищевой продукции указывать компоненты, если они или продукты их переработки не входят в состав пищевой продукции».

В пресс-службе Роспотребнадзора, куда мы также обратились за комментарием, нам сообщили, что ведомство в 2021 году совместно с прокуратурой проверяло производителей сайры в ряде регионов. В ходе проверок инспекторы, в частности, сверяли балансы поступающего сырья и выпускаемой продукции. О том, какие решения по итогам этих (и других) проверок приняли органы прокуратуры, мы расскажем в следующем материале.