Финал конкурса «Краса России-2022»: самые красивые участницы за последние 10 лет и апокалипсис за кулисами

Полсотни девушек со всей страны соревновались в красоте и талантах. Самой-самой из них оказалась 19-летняя Дарья Луконькина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Есть в России такая традиция: каждую осень собирать вместе самых очаровательных и привлекательных от Калининграда до Владивостока, чтобы вручить драгоценную корону одной-единственной и назвать ее «Краса России»… В этом году конкурс прошел в 28-й раз: на побережье Сочи полсотни девушек со всей страны соревновались в красоте и талантах. Самой-самой из них оказалась 19-летняя Дарья Луконькина. Кстати, свою предыдущую корону - «Мисс Нижний Новгород-2022» - Даша завоевала всего пару недель назад. Даже выдохнуть не успела!

Знакомьтесь, Дарья Луконькина! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сразу улетела в Сочи. Две недели мы готовились к финалу «Красы России»: отрабатывали походку и самопрезентацию, репетировали танцевальные номера, выходы в платьях и бикини, - рассказала «КП» новоиспеченная королева красоты. - Если кому-то покажется, что это легко, попробуйте пять часов подряд дефилировать на высоких каблуках или на три часа застыть в фотогеничной позе с улыбкой на губах. Конечно, вагоны мы не разгружали, но это тоже тяжелый физический труд. Слава богу, на сцене все получилось в лучшем виде. Хотя в свою победу я не верю до сих пор, тем более, что в финальной пятерке все девочки как на подбор оказались невероятными красавицами. И вот я стою на сцене, в лицо светит прожектор, все как во сне… И вдруг называют мое имя. Ух! Как будто сердце в пятки ушло!

Есть в России такая традиция: каждую осень собирать вместе самых очаровательных и привлекательных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь Дарья Луконькина будет представлять страну на международном конкурсе «Мисс Земля-2023». Но кроме конкурсов красоты у девушки есть и другие заботы. Даша — студентка Нижегородского государственного педагогического университета, учится на факультете управления и социально-технических сервисов.

Церемония награждения конкурса «Краса России-2022» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Какого-то четкого плана нет, я пока не знаю, с какой профессией хочу связать свою жизнь, - призналась «Краса России-2022». - Моя мечта с самого детства — стать актрисой. А главная страсть — черлидинг, я участница группы поддержки нижегородского хоккейного клуба «Торпедо». Этот год у наших ребят триумфальный, и я верю, что хотя бы немножечко, но заряжаю их на победу!

самые красивые участницы за последние 10 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«МИССКИ» ПОХУДЕЛИ

Оказалось, в этом году конкурс отчасти экстремальный. «Красу России» готовили в сжатые сроки: на подготовку финала у организаторов было всего 10 дней. Это стало настоящей проверкой на прочность для режиссера-постановщика Екатерины Рякиной, которая в далеком 2013 году и сама участвовала в «Красе».

На этот раз среди участниц все сплошь стройные и миниатюрные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как ни репетируй, на финале непременно что-нибудь случится, - поделилась с «КП» Екатерина. - В этом году, например, перед самопрезентацией участницы забыли вовремя уйти со сцены. И мы потеряли время на то, чтобы раздать им именные ленты. Задержка получилась секунд на 7, и зрители, скорее всего, ничего не поняли. Но за кулисами творился апокалипсис. Девочки подбежали, начали наперебой вырывать ленты, они посыпались на пол, перемешались… Было страшно!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Однако, все переживания меркнут перед главным бонусом этого года.

- Я могу сказать точно, что участницы-2022 — самые красивые за последние 10 лет. Даже не представляю, как члены жюри делали выбор. Например, в прошлом году на «Красе России» каждая третья девочка была с формами. А на этот раз среди участниц все сплошь стройные и миниатюрные, - отметила режиссер.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

Между тем, у «Комсомолки» на конкурсе — особая миссия: из года в год наше издание награждает победительницу в номинации «Мисс КП». На этот раз ей стала Алена Клесова из Керчи. Девушка закончила колледж по специальности «Дизайнер одежды», подрабатывает моделью и готовится к поступлению в ВУЗ на графического дизайнера. Говорит, на «Красу России» пришла, чтобы «выйти из зоны комфорта».

Алена Клесова из Керчи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это мой первый конкурс красоты, и впечатления от него — самые разные. С одной стороны, вокруг неизвестные девочки, у тебя совсем нет личного пространства, изнуряющие репетиции, нервы на пределе… А с другой стороны, мы так сплотились: я словно побывала в детском лагере. И конечно, я очень довольна своим результатом, - улыбается Алена.

Дарья Луконькина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДОСЬЕ «КП»

«Краса России-2022». Дарья Луконькина, 19 лет

Рост 175 см, вес 56 кг. Параметры: 90-65-93

«Мисс КП-2022». Алена Клесова, 22 года

Рост 173 см, вес 55 кг. Параметры: 79-64-92.