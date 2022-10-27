Канада отказалась присягать британскому монарху Карлу III

Британский король Карл III является формальным главой Канады. Фото: REUTERS

Настоящая измена монархии созрела на берегах далекой и холодной Канады. Выяснилось, что часть депутатов не собирается присягать на верность наследнику почившей королевы Елизаветы II - Карлу III.

Конфуз произошел в региональном парламенте Квебека - той части Канады, где значительная часть населения говорит на французском языке. Партия «Квебекский блок», выступающая в том числе за независимость от Канады, отказалась присягать на верность королю бывшей метрополией. 14 новоизбранных депутатов движения заявили, что не будут участвовать в этой процедуре, обязательной по местному законодательству для их вступления в должность, поставив в тупик многих политиков и юристов.

На этом фоне глава «Квебекского блока» Ив-Франсуа Бланше внес в Палату общин предложение о начале процесса превращения монархии в республику. Его инициативу успешно «завалили», но Бланше доволен и тем, что ему удалось «навести шороху» и показать квебекцам, что «политики на государственном уровне предпочитают поддерживать короля, а не народ».

- Это что-то из прошлого, почти что археологический феномен, это еще и унизительно, - охарактеризовал Бланше тот факт, что Карл III является формальным главой Канады. Он также добавил, что канадцы остаются «покоренным народом, который должен приносить клятву покорившему его монарху».

Квебекские политики вообще давно «точат зуб» на монархию и больше выступают за республиканскую форму правления. И это при том, что королевское управление из Лондона носит протокольный и церемониальный характер, а реальная власть принадлежит избираемому парламенту и правительству.

Вступление на трон Карла III вообще заставило многие говорить о возможности развала не только Содружества наций (объединяет страны, бывшие колониями Лондона), но и самого Соединенного королевства. Например, сепаратистам Шотландии на референдуме 2014 года не хватило всего 5%, чтобы отделиться от Великобритании, а с учетом нынешней мировой турбулентности, да еще и Брекзита сторонники независимости вполне могут получить перевес.

В подтверждение этого пару дней назад первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала провести досрочные парламентские выборы, намекая на то, что новый глава правительства Риши Сунак не вполне приходится по вкусу жителям этой части пока еще единой Британии. Она также заявила, что обсуждал с Сунаком вопрос о проведении еще одного референдума по поводу независимости.

Как пишет «Телеграф», в свою очередь Сунак заявил, что проводить еще одно голосование по независимости он не намерен, потребовав от Стерджен уважать «четкое нет», высказанное в 2014 году.