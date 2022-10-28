Аграрии рапортуют о рекордах по зерну, овощам и другим культурам. Что будем делать с этим богатством

Урожай зерна в нынешнем году - просто невероятный! И Россию обеспечим, и другие страны досыта накормим. Фото: Shutterstock

2022 год - самый успешный в истории! Не крутите пальцем у виска. Речь об урожае: он в этом году просто фантастический, сплошные рекорды. Уродилось практически все, что в принципе растет у нас в стране и выращивается в промышленных масштабах, а не просто на огородах. Главная причина - очень повезло с погодой. Все колосилось, наливалось и набухало даже там, где фермеры экономили на вздорожавших удобрениях или затянули работы из-за проблем с зарубежной техникой.

«КП» разбиралась, что значит для нас это счастье. Будут ли крестьяне в шоколаде и чего ждать от цен на продукты?

Зерно: Больше, чем можем съесть

Главный успех сезона - феноменальный урожай зерновых. По последним данным Минсельхоза, собрано 147,5 млн тонн, а всего ожидается порядка 150 млн.

- У нас исторический рекорд! Предыдущий рекорд был 135,4 млн тонн, - радуется президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. - И в составе этого урожая порядка 100 млн тонн пшеницы. Это очень много.

На втором месте среди зерновых - ячмень (см. «Только цифры»). Есть и порция позитива для паникеров, живущих по принципу «в любой непонятной ситуации беги за гречкой»: урожай гречихи в этом году тоже выдающийся - в 2,5 раза больше, чем в 2021-м.

- Гречихи больше, чем мы можем съесть, - утверждает Злочевский. - Встанет вопрос, куда ее девать, потому что это не экспортная культура.

Ну не едят иностранцы «черный русский рис», хоть тресни.

Правда, ожидались проблемы с настоящим рисом. Из-за апрельской аварии на гидроузле в Краснодарском крае его посевы в этом году были сокращены. Но и рис вырос в объемах, достаточных для «съесть самим».

- Внутреннее потребление - 1 млн тонн, включая импорт 200 тысяч тонн длиннозерного риса, который мы не производим. В этом году урожай в районе 960 тысяч тонн. Для наших потребностей в 800 млн тонн этого более чем достаточно. Еще остается запас и на экспорт, - объясняет глава зернового союза.

Если брать все зерновые вместе, излишки - за вычетом по максимуму того, что пригодится самим, - эксперты оценивают в 50 - 60 млн тонн. Примерно треть! Это не считая зерна, не распроданного еще с прошлого сезона.

Картошка и овощи: изобилие и эстетика

Если верить Минсельхозу, картофеля собрано на 18% больше, чем на тот же период прошлого года. Речь о «больших» хозяйствах - дачные и деревенские грядки не в счет.

- И морковки очень хороший урожай. В целом у нас все неплохо с «борщевым набором» (туда входят картофель, морковь, свекла, капуста, лук. - Ред.), - комментирует для «КП» вести с полей директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

Это заметно и по прилавкам. По данным Росстата, цены на овощи из «борщевого набора» - в последние пару лет они были чемпионами по скорости удорожания - вернулись к уровню 2020 года.

- Сейчас картошка и морковка отечественного производства по внешнему виду не уступают импортной: красивые, чистые, в сеточках, - констатирует наш эксперт. - Но есть проблемы с хранением. Чисто количественно мы до нового сезона должны дотянуть. Но наверняка будут потери. Хранилища есть, но новых и современных, с должными режимами вентиляции и т. п., пока по-прежнему не хватает.

Как успокаивает аналитик, в случае чего помогут дружественные страны вроде Египта и Сирии, которые активно поставляли нам картошку и морковку в этом сезоне.

Отдельный вопрос - огурцы и помидоры. Ими сейчас нас практически круглогодично обеспечивают отечественные тепличные хозяйства (огурцами - почти на 100%). Так что здесь мы больше зависим не от сезонного урожая, а от цен на электричество и газ, без которых тепличникам никак.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Фрукты: яблочный спас

- Ожидаем рекорд - свыше полутора миллионов тонн плодов и ягод, - заявил премьер Михаил Мишустин на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2022».

- У нас хороший урожай яблок, - поясняет Анатолий Тихонов. - Но опять же тяжело с хранилищами. Поэтому при хорошем урожае с отечественными яблоками по окончании сезона могут быть перебои. На них и сейчас цены в магазинах прыгают: можно увидеть и ниже 100 рублей, и выше 150. Что касается яблок импортных - сербских, чилийских, аргентинских - то там все будет зависеть от логистики и курсов валют. Курс доллара сейчас комфортный, но стоимость логистики, с учетом серых схем доставки, непредсказуемая. Это видно по бананам, которые сугубо импортные: они то резко дешевеют, то вдруг дорожают.

ТРИ НАИВНЫХ ВОПРОСА

1. Куда будем экспортировать излишки?

Этот вопрос особенно актуален по зерну.

Как объясняет глава зернового союза Аркадий Злочевский, емкостей для хранения зерна в стране - как раз примерно на 150 млн тонн и есть. Но из них только треть - элеваторы, рассчитанные на долгое (больше года) хранение. В амбарах и других тому подобных временных хранилищах зерно без сильной потери качества пролежит не больше полугода. Это к сведению тех, кто сейчас будет возмущаться: нечего кормить Африку - давайте все оставим себе на черный день.

С Африкой тоже не все просто. Хотя на экспорт мы можем отправить до 60 млн тонн (еще одна рекордная цифра), нынешние отгрузки пока отстают от прошлого года.

- К сожалению, стамбульская зерновая сделка* для нас все никак не заработает, - говорит Анатолий Тихонов. - Проводятся переговоры нашего МИДа с ООН и Турцией. И американцы вроде бы дали обещание, что не будут мешать вывозу нашего продовольствия. Что значит не мешать? Это значит, что должны решиться вопросы фрахта судов, расчетов, заходов в порты. Чтобы пшеница от нас доехала в Африку, судну надо где-то заправиться и решить ряд других технических вопросов, а пока с этим проблемы: во многих портах нас отказываются обслуживать. Будем надеяться, что, может, к середине ноября будут какие-то подвижки.

- Такие страны, как Нигерия, Камерун, Конго, вообще выпали из нашего экспорта, - рассказал Аркадий Злочевский. - Зато серьезно растут поставки в Саудовскую Аравию, Алжир, Пакистан.

2. Упадут ли цены на продукты?

Весной и в начале лета по интернету бродили страшилки, что с середины осени будет резкий рост цен на многие продукты, включая все тот же «борщевой набор» - из-за увеличения затрат у сельхозпроизводителей, в том числе в связи с санкциями.

Рост затрат действительно есть. Но благодаря прекрасному урожаю пессимистичные прогнозы не оправдаются.

Впрочем, на серьезное падение цен тоже рассчитывать не стоит. Например, как заявила журналистам первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, Минсельхоз «видит предпосылки для снижения цен на хлеб», но надо понимать, что «мука - не ключевой фактор себестоимости».

- Это ингредиенты, логистика, транспорт, электроэнергия, упаковка - наверное, самый дорогой сейчас компонент в хлебе. Базовое сырье у нас в цене снижается, но остальные позиции продолжают расти, - пояснила замминистра.

- Оптовые цены на продовольственное сырье упали. Но это приятно больше для перерабатывающей промышленности, которая может наконец окупить свои растущие затраты на коммунальные услуги, всякие системы «Платон» (оплата грузоперевозок по платным дорогам. - Ред.) и прочее, - поясняет Анатолий Тихонов. - Такого же падения цен на прилавке ждать не стоит.

3. Почему крестьяне все равно жалуются, что у них нет денег?

Казалось бы, больше всех нынешним рекордам должны радоваться те, кто их установил - российские аграрии. Но не все так однозначно. Из-за проблем с экспортом и небывалого урожая (предложение намного выше спроса) цены на ту же пшеницу в России упали. Аналогичная ситуация и с подсолнечником: по нему уже второй год подряд рекордный урожай.

- При всем богатом урожае хозяйствам не хватает денег на озимый сев, - подтверждает Анатолий Тихонов. - Прежде чем брать кредиты на новые работы, надо расплатиться по старым. А это сделать сложно в условиях, когда затраты выросли минимум на четверть в сравнении с прошлым годом, а закупочные цены на зерно опустились на уровень 2018 года.

Власти готовы прийти на помощь аграриям. В частности, правительство обещает увеличить закупки зерна по приемлемым ценам в так называемый интервенционный фонд (не путать с госрезервами - это отдельная государственная кубышка с продовольствием). Роль фонда - сглаживать колебания на рынке. Когда зерна переизбыток, оно туда закупается. А когда неурожай - распродается, чтобы сбить цены.

Плюс остаются надежды, что заработать все же поможет экспорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России вымирают деревни и остается все меньше фермеров: Вот, к чему это приведет

Фермер Василий Мельниченко предлагает поддерживать не крупные агрохолдинги, а мелкие фермерские хозяйства (подробности)