Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Роману Костомарову 8 февраля исполнилось 46 лет. При этом уже почти месяц олимпийский чемпион борется за жизнь в Коммунарке, куда его госпитализировали после новогодних праздников с пневмонией. Болезнь к тому моменту была уже запущена: у фигуриста развился сепсис, на ногах началась гангрена. По последним сообщениям от анонимных источников в больнице, которые никто из близких не опровергает, знаменитому пациенту пришлось ампутировать обе стопы, чтобы остановить фатальное воспаление.

В день рождения Романа Костомарова его жена Оксана Домнина дала первый и единственный комментарий о состоянии супруга. Фигуристка пронзительно обратилась к мужу в соцсетях.

- С Днем Рождения, мой герой... Мой сильный….. Мой любимый.... мой чемпион во всем!!! - написала Домнина. - Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты!!! Ровно год назад мы и представить себе не могли даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти…. но сейчас так... и мы все преодолеем, со всем справимся, я верю!!! только ЖИВИ.

Жена Романа Костомарова поблагодарила всех неравнодушных, которые все последние недели молятся о выздоровлении чемпиона - пока это единственное, что могут сделать поклонники.

- С точки зрения медицины делается все возможное и невозможное, - заверила Оксана Домнина и обратилась к СМИ, от звонков которых она так устала. - Уважаемая пресса... Пожалуйста, прекратите звонить мне, родственникам, знакомым, друзьям. Я понимаю, что это ваша работа... Добывать информацию и писать, что правда и не правда... Но только РОМАН... если посчитает нужным, расскажет обо всем, когда поправится!!! А это обязательно скоро случится!!! Нужно только набраться терпения!!! Всем!!! Цените в здравии, друзья!!!

Между тем, всему окружению семья запретила обсуждать с прессой здоровье фигуриста: друзья и знакомые, как один, отказываются от комментариев и ничем не могут обнадежить поклонников. Окружение бережет чувства родных: дома Романа Костомарова ждут родители, супруга и двое детей: 12-летняя Настя и семилетний Илья. Коллеги-фигуристы уже пообещали, что после выписки для звезды "Ледникового периода" будет организован сбор всей необходимой помощи. Кроме того, говорят, что на реабилитацию Романа Костомарова могут отправить в Германию.

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