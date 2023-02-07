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НовостиСпорт7 февраля 2023 10:39

Мать Романа Костомарова не пускают к фигуристу, перенесшему ампутацию стопы

Валентина Костомарова получает информацию о состоянии здоровья сына от врачей
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман Костомаров

Роман Костомаров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валентина Костомарова, мать фигуриста Романа Костомарова, который накануне перенес ампутацию стопы, не может попасть к сыну. Об этом женщина сообщила "Известиям".

По ее словам, медики ее не пускают к близкому родственнику, поэтому информацию о состоянии здоровья Романа она получает только от врачей.

Ранее сообщалось, что угроза ампутации ноги над Романом Костомаровым нависла еще в январе, а 7 февраля появились новости, что спасти ткани от отмирания не удалось. Гангрена прогрессировала, поэтому медики все-таки ампутировали стопу на левой ноге.

Как писал сайт KP.RU, Роман Костомаров попал в реанимацию с диагнозом "пневмония". Фигурист госпитализирован в ночь на 10 января. Позднее его перевели в столичную больницу "Коммунарку".

Врачи подключили фигуриста к аппарату искусственной вентиляции легких. Костомарову проводили процедура ЭКМО на фоне левосторонней пневмонии в сочетании с гриппом B.