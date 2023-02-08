«Отец 35 часов сжимал малышку в руках под руинами»: В Турции из-под завалов спасли русскую 4-летнюю девочку

Спасенная малышка оказалась цела и здорова ФОТО: предоставлено KP.RU

В Турции из-под обвалившихся зданий одного за другим продолжают вытаскивать пострадавших после землетрясения. С момента трагедии прошло уже больше 30 часов, но детей и взрослых все еще находят живыми. На это надеется и семья 34-летней россиянки Ирины Жорновой, примерно пять лет назад переехавшей в Турцию. Когда земля в турецком городе Адыяман начала уходить из-под ног, она вместе с 4-летней дочерью и мужем была дома.

Утром 6 февраля Ирина с супругом перестали выходить на связь. Когда новости о мощнейшем землетрясении облетели весь мир, родные женщины, находившиеся в России, бросили в соцсетях клич о помощи в поисках.

Поиски самой Ирины еще продолжаются ФОТО: соцсети

- Ирина из России. Ее родственники не могут связаться ни с кем из Адыямана. Пожалуйста, свяжитесь с ними, если владеете информацией, - гласило сообщение.

Пока родные Ирины пытались любым путем выйти на связь с родственниками ее мужа, спасатели начали разгребать завалы в городе и чудом наткнулись на мужчину, сжимающего в руках малышку. Это оказались дочь и муж россиянки.

- Слава богу, мы нашли родных мужа и с ними связались. Сейчас там продолжают искать людей, под завалами много маленьких деток. Приехала помощь. Мужа и дочку спустя 35 часов вытащили. Малышка была у папы в объятиях. Они живы, а вот Иру еще не нашли, - рассказали KP.RU знакомые россиянки. – Они были вместе в момент землетрясения, но рядом ее нет. Возможно, они в тот момент спускались по лестнице или она была в другой комнате. У нас пока нет такой информации. Мы надеемся, что Ира наша найдется живой и здоровой.

Отец сжимал дочь в руках, пока их не нашли спасатели ФОТО: предоставлено KP.RU

Девочка и ее отца уже доставили в больницу. Об их состоянии KP.RU рассказала сестра Ирины.

- С ними все хорошо. Отец держал дочь в руках. Она в порядке, а вот он от шока пока не разговаривает, - поделилась женщина.

По последним данным, во время землетрясения пострадало больше 40 тысяч человек, погибло – 7108 человек. Сколько среди них россиян пока неизвестно, но сейчас в Хатае из-под завалов также пытаются вытащить семейную пару из Москвы. Об этом сообщили их родные.

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