Трагический список жертв землетрясения растет с каждым часом Фото: REUTERS

Весь день 7 февраля 2023 года экстренные службы в Турции разбирали и спасали людей, оказавшихся в опасности из-за произошедших накануне несколько землетрясений. Сайт KP.RU собрал последние новости о последствиях землетрясений в Турции на сегодня, 8 февраля.

Число погибших в результате землетрясения в Турции, последние новости на сегодня

Трагический список жертв землетрясения рос с каждым часом и достиг уже 5 894 человек, 34 810 ранены.

«Самым большим утешением для нас является то, что на сегодняшний день более восемь тысяч наших граждан были спасены живыми из-под завалов», - заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, катастрофа затронула 10 провинций республики, где проживают порядка 13 миллионов человек.

«Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф не только в истории республики, в нашей географии, но и в мире», - считает глава государства. Эрдоган объявил режим ЧП в пострадавших регионах сроком на три месяца.

Kатастрофа затронула 10 провинций республики, где проживают порядка 13 миллионов человек Фото: REUTERS

Среди погибших оказалась гражданка России

К сожалению, как сообщило агентство ТАСС, среди погибших оказалась и гражданка России.

«Среди россиян один погибший. По уточненным данным, это женщина, которая проживала в Турции. О ее гибели сообщили родственники», - проинформировали в оперативных службах Турции.

В оперативных службах ранее сообщили, что по дипломатическим каналам поступила информация о гибели одного гражданина Российской Федерации в Турции. Данных о других пострадавших россиянах нет.

Весь день 7 февраля 2023 года экстренные службы в Турции разбирали и спасали людей Фото: REUTERS

Эрдоган вводит чрезвычайное положение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с трагедией объявил 10 провинций страны районом чрезвычайной ситуации и ввел в них чрезвычайное положение, которое должно продлиться три месяца.

«Мы объявляем регионы, затронутые землетрясением, зоной чрезвычайной ситуации, - уточнил турецкий лидер. - Принято решение ввести в этих 10 провинциях режим чрезвычайного положения на три месяца».

Тысячи домов под угрозой обрушения после землетрясения в Турции

В стране возникла огромная проблема с жильем, ведь 5175 зданий полностью разрушены, еще 11300 домов находятся под угрозой обрушения. Подходить к ним запрещено, потому что из-за непрерывно продолжающихся афтершоков (мелких толчков) конструкции в любой момент могут не выдержать.

Около 15 миллионов человек находятся на улицах в зоне землетрясения на юго-востоке Турции. В пострадавших провинциях разворачивают палаточные лагеря, но люди в бедственном положении. Журналист арабской редакции Sputnik Семахер Кавукоглу, дом которой накануне был почти разрушен, рассказала KP.RU, что многие из людей в наиболее пострадавших городах оказались буквально на улице. Они ничего не ели почти сутки.

- Пока нам никто не помог. Со вчерашнего дня мы на улице, промокли насквозь, холод неописуемый. Только что снова было сильное землетрясение. Ночь провели в машине, заледенели. Дороги перекрыты, завалены камнями, никуда не можем выбраться. Здесь с нами очень много людей, детей. Со вчерашнего дня ничего не ели. Заряд моего телефоне на нуле…, - рассказала женщина.

На протяжении всей ночи появлялись новости о чудесных спасениях и горьких потерях. Среди радостных сообщений – история о женщине в соседней Сирии, которая родила ребёнка под завалами. Малыша удалось спасти, но мать погибла.

Около 15 миллионов человек находятся на улицах в зоне землетрясения на юго-востоке Турции Фото: REUTERS

А вот ситуация с отелем Grand Isias в турецком городе Адыяман остается тревожной. Здание гостинцы было полностью разрушено. В момент ночного подземного толчка в нем помимо других гостей находились члены двух школьных волейбольных команд и сорок гидов, которых по трагическому совпадению накануне собрали на курсы переподготовки. Среди них есть и те, что работают с туристами из России.

Пока никакой связи с оказавшимися под обломками установить не удалось. Но остается надежда, что кто-то из них сумел выжить.

Весь мир идет на помощь Турции

Эрдоган заверил, что в поисково-спасательных работах принимают участие свыше 53 тысяч человек, среди которых команды из Турции и из-за рубежа. Всего власти республики направили на ликвидацию последствий 5,3 млрд долларов. Пострадавшим выделили 54 тысячи палаток и 102 тысячи матрасов, а также иные предметы первой необходимости.

Сейчас весь мир скорбит вместе с Турцией и старается помочь хоть чем-то Анкаре. Откликнулись все: Европа, Азия, Америка и Африка.

В стране возникал огромная проблема с жильем, ведь 5175 зданий полностью разрушены Фото: REUTERS

Не остались в стороне и наши спасатели. В ночь вторника в 2:50 по Москве в Турцию, для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий сильнейшего землетрясения, прибыли свыше 100 российских спасателей, включая подразделение «Центроспас», аттестованное по международной методологии INSARAG, как отряд тяжелого класса, готов к проведению круглосуточных работ одновременно на нескольких участках.

«Бойцы привезли с собой необходимый аварийно-спасательный инструмент, предназначенный для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших, - пишет оперативная сводка. - Есть эндоскопы, акустические приборы, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метров, георадары и тепловизоры»

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