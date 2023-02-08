Концерты русского патриота Дениса Мацуева отменили в Италии после пары писем с Украины

Пианист Денис Мацуев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пошлый тренд на «отмену» русской культуры на западе все еще продолжают культивировать. Хотя даже дураку понятно, что куда эффективнее бороться с дождем или снегом. Но нет. Они отменили Анну Нетребко, уволили руководителя национального оркестра Капитолия Тулузы Тугана Сохиева, Валерия Гергиева — из всех европейских филармоний, в которых он работал, — и многих других.

До сих пор отменяются и концерты Дениса Мацуева. Выступления маэстро в США уже давно под запретом. Теперь дошло и до Италии. На сайте международного фестиваля Pianistico, в рамках которого должны были состоятся выступления виртуоза, ничтоже сумняшеся сообщили, что запланированных на май в театре Гранде концертов не будет.

Причина? Довольно странная. Для отмены выступлений хватило всего пары писем — от мэров Бергамо (Джорджио Гори) и Брешиа (Эмилио дель Боно). Зачем им просить отменить Мацуева? А потому что об этом попросил посол Украины в Италии Ярослав Мельник. Вот как просто это работает.

Конечно, Денис Мацуев, которого уважают по всему миру, от этого много не потеряет. Такие покусывания для маэстро — как слону дробина. Музыкант никогда не стеснялся считать и называть себя русским и никогда не скрывал патриотической позиции. Поэтому жалкие и скучные чиновники (из Италии и Украины) сгинут в небытие, а Денис еще сыграет. Нет, не на их похоронах, а в самых известных итальянских городах. На радость настоящим ценителям музыки.