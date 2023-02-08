Более 400 тыс. школьников узнали об экологичном образе жизни благодаря нацпроекту «Экология»

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Онлайн-соревнование под эгидой национального проекта «Экология» продлится до 27 февраля и расскажет школьникам 1-9 классов, почему нельзя выбрасывать батарейки, как правильно высаживать деревья и какие правила помогут не допустить возникновения лесного пожара во время отдыха на природе.

«Экологическое просвещение детей и молодежи – это важнейший инструмент в формировании нового поколения. Дети – это будущие взрослые, от уровня экологической культуры и осознанности которых буквально зависит будущее нашей планеты. Национальный проект «Экология» активно поддерживает мероприятия по экологическому просвещению: в прошлом году благодаря олимпиаде по окружающему миру и экологии более 900 тыс. школьников узнали, как важно заботится о природе. В этом году мы ждем еще большего внимания к олимпиаде, только за первую неделю со старта – уже более 400 тыс. детей узнали, как утилизировать батарейки, как правильно высаживать деревья и какие правила помогут не допустить возникновения лесного пожара во время отдыха на природе», – прокомментировала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Олимпиада в поддержку национального проекта «Экология» проходит на образовательной платформе Учи.ру. Основная задача онлайн-состязания – не просто проверить знания учеников о природе, но и показать, как сильно зависит состояние окружающей среды от правильных привычек в жизни каждого человека. Организаторами экопросветительской инициативы третий год подряд выступают АНО «Национальные приоритеты» и образовательная платформа Учи.ру при поддержке Минприроды России.

В 3 из 9 заданий олимпиады интегрированы направления национального проекта «Экология»: интерактивный формат позволяет в игровой форме рассказать детям о таких важных темах, как биологическое разнообразие, сортировка отходов, лесовосстановление и профилактика лесных пожаров.

Например, задание «Батарейка» покажет, как выглядит знакомый всем предмет в разрезе, что находится внутри и какими свойствами обладают его составляющие. Зная, что безобидная с виду севшая батарейка содержит опасные химические вещества, которые наносят серьезный ущерб природе, школьники наверняка запомнят, что ей не место в мусорной корзине.

Для успешного выполнения заданий олимпиады не потребуется углубленных знаний экологии, зато пригодится логика и интуитивное понимание взаимосвязи между природой и действиями человека.

Участие в онлайн-соревновании бесплатно для всех, чтобы присоединиться к нему, ребенку достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в Интернет. К олимпиаде можно присоединиться на сайте https://ecomir.uchi.ru/

«В олимпиаде по экологии и окружающему миру этого года ребят 1–9 классов ждет много новых интересных заданий. Решая их, школьники узнают больше о природной и рукотворной среде жизни человека, современной науке и технике, а также о важных вопросах охраны природы. Каждый участник попробует себя в роли путешественника, эколога-детектива, строителя городов, космического исследователя и даже супергероя. Вживаясь в разные роли, ребенок найдет ответ на важный вопрос: какие действия нужно предпринимать ежедневно, чтобы не навредить окружающей нас среде», – комментирует Илья Паршин, генеральный директор образовательной онлайн-платформы Учи.ру.

В поддержку экопросветительской инициативы нацпроекта «Экология» по всей стране проходят экологические уроки. Партнеры олимпиады – «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» Минпросвещения России (ФЦДО) и «Российское экологическое общество» организуют уроки по всей стране.

«Для нас очень важно, чтобы наши дети росли со знанием и пониманием того, что забота и сохранение окружающей среды — это залог нашего благополучного будущего. Проведение экологической олимпиаде на платформе Учи.ру позволит подрастающему поколению не только систематизировать представление об экологичном образе жизни, но и сформировать свою собственную образовательную траекторию», – прокомментировал Игорь Козин, директор ФЦДО.

«Ликвидация экологического нигилизма и повышение экологической культуры в обществе - важная государственная задача. Ее сегодня эффективно решает неправительственный сектор, проводя экоуроки. Нужно продолжать эту практику», – считает Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества.

Экоуроки в поддержку олимпиады по экологии и окружающему миру в регионах России будут проходить до конца февраля. Специалисты ФЦДО проведут их на базе школ и экостанций – центров дополнительного образования детей и подростков естественно-научной направленности.

В Воронежской области экологическое мероприятие пройдет на базе Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Воронеже на ул. 9 Января, 161.

В столице Липецкой области – в центре дополнительного образования «ЭкоМир» на ул. Юных Натуралистов, 12.

В Нижегородской области – на экостанции в Центре развития творчества детей и юношества Нижегородской области в Нижнем Новгороде, на пр. Гагарина, 100.

В Омской области экоурок пройдет на Омской областной станции юных натуралистов в г. Омске, ул. Дмитриева, 10.

В Калининградской области слушателями экоурока станут воспитанники Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма в столице региона, ул. Ботаническая, 2/4.

В Тверской области мероприятие состоится на областной станции юных натуралистов в Твери, ул. Дарвина, 6.

В Челябинской области экоурок пройдет в Областном Центре дополнительного образования детей в столице региона по адресу ул. Котина, 68.

Активисты Российского экологического общества (РЭО) уже провели мероприятия в Ставрополье (1 февраля), Калужской (2 февраля) и Свердловской области (6 февраля).

9 февраля экоурок пройдет в Новосибирской области: в новосибирском лицее №9 на ул. 1905 года, 41.

Далее, 10 октября – в Чувашской Республике, для учащихся 5-го класса школы №61 на ул. Чернышевского, 16.

13 февраля экоурок пройдет во время классного часа «Разговоры о важном» в гимназии №12 на пр. Ленина, 11 в Саранске, Республика Мордовия.

14 февраля, в День всех влюбленных, экопросветительское мероприятие пройдет в Пензенской области. Активисты расскажут о любви к родной природе ученикам школы №41 на ул. Пароходной, 3.

16 февраля экопросветительское мероприятие состоится в столице Тюменской области, в учебном центре Тюменской детской железной дороги по адресу Товарное шоссе, 8.

На следующий день экоурок пройдет для столичных школьников. В Москве он состоится

17 февраля в школе №354 имени Д.М. Карбышева в Лефортовском переулке, 10.

20 февраля активисты РЭО проведут экоурок для школьников Удмуртии. Он пройдет 20 февраля для учащихся 2-го класса на базе Информационного центра по атомной энергии Ижевстка на ул. Красноармейской, 109А.

Следом, 21 февраля, экоурок состоится в столице Кировской области. Урок пройдет в «Железнодорожном образовательном центре г. Кирова» по адресу ул. 4-ой Пятилетки, 40А.

В последний день олимпиады экоурок пройдет для школьников Астраханской области, в селе Красный Яр Красноярского района в школе №2, ул. Зои Ананьевой, 51.