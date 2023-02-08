Половина россиян считает, что взрослые дети должны помогать родителям

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Жительница Коми подала в суд на взрослых сыновей и выселила их из квартиры. Мужчины не помогали ей по хозяйству, не приносили в дом денег, а любой свой доход пропивали. Большинство россиян поддержали женщину и согласились, что взрослые дети должны либо съезжать от родителей, либо помогать, раз уж живут их доме. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 37% россиян не видят ничего плохого в том, чтобы взрослые дети жили вместе с родителями, но считают, что те должны помогать по дому, а также вкладываться финансово во все домашние траты от покупки продуктов и оплаты ЖКУ, до ремонта.

«У нас дочери 34 года, живет с нами. Уезжала она в город, два года жила на съемной квартире и не понравилось, вернулась к нам в село, дома работы много, помогает пожилым родителя, и мы очень рады, что она с нами», - делится опытом участница исследования.

А вот 10% считают, что после совершеннолетия дети должны съезжать, жить отдельным домом, но при этом не забывать родителей и помогать им.

Каждый четвертый опрошенный говорит, что помогать родителям не обязательно, но вот съезжать в 18 лет уже пора. Дети должны сами устраиваться в жизни, зарабатывать, становиться на ноги, но и родители не должны от них ничего ждать или тем более требовать.

«Взрослые дети должны сами позаботиться о себе, а не создавать проблемы матери. Выросшие птенцы покидают гнездо, это закон природы», - говорит участник опроса.

«Дети должны жить отдельно. Просто детей очень жаль, когда они живут вместе с родителями! Жизнь надо строить отдельно, тем более, когда уже своя семья есть», - соглашается другая.

17% соглашаются с этим, отмечают, что взрослые дети должны съезжать, но вот родительский долг – первое время им помогать. Ведь у молодежи нет опыта, чтобы получить хорошую работу, нет своего жилья, не закончено еще образование, поэтому родительская поддержка нужна им самим.

И только 5% считают, что дети могут жить с родителями хоть всю жизнь и ничего им не должны. Люди рожают детей для себя, поэтому и заботиться об отпрысках должны постоянно, даже если они взрослые. Эта категория респондентов говорит, что дети и родители – одна семья, а значит, никаких условий и требований друг к другу у них быть не должно.

Оставшиеся 6% признались, что затрудняются ответить, как правильно выстроить отношения между родителями и детьми.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 10,2 тысячи человек.