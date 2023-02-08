В Москве пройдет Международный форум-выставка «Чистая страна»

В пленарном заседании примет участие вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Фото Сергея Володина

IV Международный форум-выставка «Чистая страна» пройдет 1 - 3 марта в Сколково.

Это крупнейшее мероприятие, посвященное реализации всех направлений нацпроекта «Экология». Ожидается 5 тысяч участников из большинства регионов страны. Это руководители федеральных министерств и агентств, губернаторы, руководители ведущих промышленных предприятий, разработчики природоохранных технологий, производители техники и известные общественные деятели.

Главной темой пленарного заседания станет развитие системы экологического образования в России, сохранение кадрового потенциала, волонтерства и экопросвещения. Эксперты обсудят, какие шаги необходимо предпринять для этого в первую очередь.

Кроме этого, на деловых сессиях обсудят развитие природного туризма, сохранение ресурсов (водных, лесных, биоразнообразия), совершенствование законодательства сферы обращения с отходами, перспективы промышленной ипотеки для предприятий, новые смыслы РОП, связанные с переносом ответственности за утилизацию на производителей упаковки, а также замещение импорта оборудованием отечественного производства.

- Сегодня наша страна испытывает колоссальное экономическое и политическое давление. Россия является безусловным «рекордсменом» по количеству введенных против нее санкций. Могу сказать, что это настоящая проверка на прочность не только экономики нашего государства, но и партнерских отношений, поэтому сейчас особенно важно выстраивать связи с такими людьми и компаниями, которые точно не подведут в непростые времена, – считает исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. – Форум станет максимально эффективной площадкой для заключения деловых контактов, приоритетом которых являются понятия «порядочности» и «надежности».

Отметим, с 1 по 3 марта в «Сколково» также будет работать выставка, на которой свои инновационные разработки представят крупнейшие предприятия, участвующие в формировании «зеленой» экономики.

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