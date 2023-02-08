Покинувший Пугачеву Максим Галкин* перекрасил волосы и радикально преобразился

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Максим Галкин (признан в России иноагентом) после отъезда из Москвы колесит по миру, пытаясь заработать на жизнь. Уехавший из России комик вынужден давать в два раза больше концертов, чтобы хоть как-то приблизиться к доходам, которые у него были на родине. Ради заработков Галкин покинул семью – певицу Аллу Пугачеву и детей – 9-летних двойняшек Гарри и Лизу, которые теперь нечасто видят папу дома.

Сейчас Галкин выступает с концертами в Германии, а вскоре собирается отправится в Турцию. Шоумен снял ролик для соцсетей на одной из улиц Ганновера. Обратившись к публике, юморист пригласил зрителей на свой концерт.

Подписчики шоумена заметили радикальные перемены в его внешности. Комик покрасил волосы и изменил стрижку. Если раньше он был темноволосым, то теперь осветлил волосы и превратился в рыжеватого блондина.

Шоумен стал рыжеватым блондином. Фото: кадр видео.

Концерт шоумена в Турции запланирован на День Влюбленных. Алла Пугачева отметит этот праздник без супруга, которому совершенно некогда видеться с ней.

После отъезда в Израиль Пугачева и Галкин поселились в курортном городе Кесария, расположенном на берегу Средиземного моря. Семья в срочном порядке учит иврит, на чем настаивает Галкин. Как рассказала журналистам одна из местных жительниц, Лизу и Гарри возят в частную русско-еврейскую школу, расположенную примерно в получасе езды от их дома.

«Большая часть занятий ведется на русском языке, программа там адаптирована в соответствии с местным учебным планом. В декабре появилась информация, что Пугачева собирается переводить детей в другую школу. Говорят про французскую школу - тоже частную. Возможно, что к новому учебному году подучат иврит получше и выбор школ для них будет больше», - говорит местная жительница.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, расходы покинувшей Россию семьи Аллы Пугачевой сейчас значительно превышают доходы. Только на содержание замка в деревне Грязь Галкин тратит около 600 тысяч рублей в месяц. При этом продавать особняк шоумен не хочет. На его строительство он потратил около 10 миллионов долларов, а продать сейчас такую специфическую недвижимость сможет максимум за 2 миллиона долларов. Еще 200 тысяч рублей в месяц Алла тратит на содержание трехэтажной дачи на Истре, в поселке Малые Бережки.

Среди последних внушительных трат певицы ее знакомые упоминают квартиру в Лос-Анджелесе, которую Пугачева подарила своему внуку Никите Преснякову. Говорят, Алла Борисовна купила недвижимость на свои сбережения. В Лос-Анджелесе Пресняков-младший занимается съемкой видеоклипов. Никита еще в октябре уехал жить в США. Переезд внука Аллы Пугачевой за океан совпал с началом в России частичной мобилизации.