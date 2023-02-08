Почему крепкого спортсмена убивает банальная пневмония: отвечаем на пять главных вопросов о состоянии Романа Костомарова

Фигурист Роман Костомаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В день рождения Романа Костомарова (8 февраля фигуристу исполнилось 46 лет) его жена Оксана Домнина впервые публично обратилась к супругу, призвав его выжить любой ценой. Однако, новости об ампутации стоп спортсмена его семья по-прежнему не комментирует, из-за чего поклонники теряются в догадках. Многие уверены, что СМИ раздули шумиху без оснований: ну какая гангрена, какая ампутация у молодого, здорового спортсмена, если даже пожилых с таким диагнозом выписывают через неделю?

Однако, эксперты подтверждают: описанный в прессе сценарий "пневмония - сепсис - гангрена - ампутация" вполне реалистичен. Как это возможно, и какие прогнозы у Романа Костомарова, сайт KP.RU спросил у врача-пульмонолога Сергея Пурясева.

1. КАК РЯДОВАЯ ПНЕВМОНИЯ ПРИВЕЛА К ГАНГРЕНЕ?

- Полагаю, это случилось вследствие отравления токсинами пневмококка, - объясняет доктор. - Когда лечили пневмонию, антибиотики лили ведрами - лечение очень мощное, другого выхода, как правило, нет. Но когда бактерия пневмококка от лечения разрушается, выделяется токсин, который очень губителен для сердечно-сосудистой системы. Он даже приводит к коллапсу и фатальному исходу, потому что блокирует работу сердца и сосудов. Гибнут артериолы и капилляры - самые тоненькие вены. Судя по всему, у Романа Костомарова нарушилось кровоснабжение в конечностях, что и привело к гангрене.

Пневмококк - опаснейшая бактерия, поэтому у нас даже протокол существует: помимо прививок от гриппа и коронавируса, обязательна вакцинация от пневмококка с последующей ревакцинацией каждые пять лет у взрослых. Пневмококк под видом пневмонии, менингита и др. ежегодно уносит огромное количество жизней.

2. ОТКУДА ТАКИЕ ТЯЖЕЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ЕСЛИ СПОРТСМЕНЫ ЗДОРОВЕЕ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ?

- Насколько я знаю, фигурист поступил в больницу уже в тяжелом состоянии. Когда повысилась температура, ему надо было выступать - вот и работал на последнем издыхании. Организм исчерпал все свои резервы. А вот если бы Костомаров вовремя лег в больницу, уже через неделю он мог победить вирусную инфекцию.

3. МОГ ЛИ НАВЕРДИТЬ АППАРАТ ЭКМО?

- Этот аппарат берет на себя функции легких и сердца. Наоборот, это его спасло - благодаря ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация. - Ред.) фигурист и выжил.

4. МОЖНО ЛИ БЫТЬ В СОЗНАНИИ ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ?

- Конечно, возможно, что он в сознании. А почему нет? Вы думаете, в реанимации лежат одни полутрупы? Там ведь не только реанимационный режим предусмотрен, но и режим интенсивной терапии.

5. КАКИЕ ТЕПЕРЬ ПРОГНОЗЫ?

- Ну, какие прогнозы. Вся надежда на волю Бога. Если ампутация прошла успешно, он может провести в больнице еще около месяца. Это ведь не просто отрезали, зашили и будь здоров. Там отмершие ткани, большая интоксикация организма, выходить спортсмен будет долго.

Ампутация стоп - это стопроцентная инвалидность, 1 группа: это значит, что человек не в состоянии себя обслуживать. Конечно, это не самый лучший исход, тем более, для спортсмена. Но люди ко всему привыкают. Есть коляска, протезы и так далее. Главное, жив.