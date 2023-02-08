Если Европа узнает правду, она отвернется от Украины

Запрет российских СМИ в Европе это - защита свободы слова, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Фото: REUTERS

Случилось историческая сенсация, по значимости близкая к высадке инопланетян на Елисейских Полях. Главный лозунг «свободного» мира — я с тобой не согласен, но готов умереть за то, чтобы ты мог высказывать свою правду — отменен! Над ним надругались в самой развратной форме. После чего он зазвучал вот так: «Запрет российских СМИ в Европе это - защита свободы слова». Сие прозвучало из уст не какого-то маргинала, это сказал сам Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Повторим: «Запрет российских СМИ в Европе - это защита свободы слова». Более понятный вариант такой: «Господа, если мы станем и дальше придуриваться - изображать демократов, свободолюбов, то российские оппоненты скоро нас победят их более убедительным и правдивым словом. Потому ничего нам не остается, как сбросить маски и запретить их, к чертям собачьим! Иначе нам всем ... (нехорошее слово!).

Оно понятно, Европа устала от Украины, и народ все более хочет разобраться, что к чему. Изначально ведь европейцам сказали как: злая, тоталитарная Россия напала на демократическую Украину, стремящуюся к добру и свету. Но президент Зеленский — ум, честь и совесть своего благородного народа — встал во весь богатырский рост, дабы грудью своей защитить страну от агрессора! А стало быть весь наш цивилизованный мир обязан прийти на помощь Зеленскому и украинцам - нанести смертельный удар России не только на поле боя, но и в ее тылу нашими сокрушительными санкциями! Очень скоро эта варварская страна падет, потому как за нами и Украиной Правда, а за Правдой всегда победа!

Европейцы уверовали, ждут поражения России, а оно, зараза, все не приходит. Дела Европы и США все хуже не только на поле боя, но и в тылах. Так может Правда (за которой всегда победа) на стороне противника?

А коль назревает такой вопрос, тогда российские СМИ для всего «цивилизованного» мира становятся опаснее всякого ядерного оружия. Потому и настал исторический сей момент, когда для Евросоюза вся эта пошлая игра в демократию, в свободу слова теперь, наконец, закончилась. Однако, еще остались самые ценные их ценности, которых в России нет, и за которые ведут на убой остатки от ВСУ и всяких там наемников. Эта ценность — ЛГБТ.

Пользуясь случаем, я для западного читателя поведаю нашу правду, покуда еще у того читателя имеется к нашим СМИ электронный доступ.

Когда распался СССР, Россия и Украина расстались тепло и братски. России неловко было тогда сказать: коль, братья, вы уходите, так оставьте исконно наши русские земли от Харькова, до Одессы. Тем паче — Крым. Это не только наши земли, но и наше русское население на тех землях. ...Не сказали — а вдруг обидится Украина и перестанет дружить с Россией? Упаси Господи! Ладно уж, забирайте. Только наших русских не обижайте.

Ну а скоро к власти на Украине пришли жулики и бандиты. Стали они проситься в Евросоюз. Европа, ясно, их не пускает — не вышли рылом. Тогда жулики и бандиты предлагают сделку: мы сделаем из Украины антироссию, натравим народ наш на москалей, запретим всё русское. Сдадим Украину под натовские базы. Разрешим у нас даже секретные лаборатории для опытов над украинцами. А вы нас за это в Европу пустите.

«Цивилизованные» обещали подумать. Но тут народ украинский избрал президентом Виктора Януковича, более равнодушного к европейским ценностям. И сделки с «цивилизацией» затормозились. Тогда в 2014 году бандиты, жулики, нацисты насильно свергли украинского президента. Захватили власть. Объявили демократию и свободу. Запретили символы победы над европейским нацизмом. Запретили русский язык. В Одессе сожгли заживо 48 мирных человек, вышедших на протест. А перед этим поезд с вооруженными нацистами отправился было в Крым, чтобы расстреливать русских, не признавших кровавый переворот. Но тогда вмешалась Россия и вернула свой Крым домой.

Русскоязычные люди на востоке Украины тоже восстали против нациков и насильственной укранизации. Так началась война на Донбассе.

Россия долго не решалась прийти на помощь русским в ЛДНР, не желая обострения с Западом. Даже пошла на попятные Минские соглашения, оставляющие все наши русские земли, кроме Крыма, за Украиной. Но, как выяснилось, это был хитрый сговор украинской новой власти с Западом. Сговор — чтобы выиграть время: закачать Украину оружием и обучить ВСУ для войны с Россией. В то же время Украина ежедневно била по мирным тылам ЛДНР, убивая мирное население.

Россия долго была перед выбором: или предать наших на Украине, отдать их на растерзание, но зато жить сыто, повинуясь Западу, или все ж таки защитить наших русских, рискуя многим?

Лично я считаю — страна сделала верный выбор. И если западный обыватель узнает всю правду о событиях вокруг Украины, правду более развернутую, чем здесь представлена, не сомневаюсь, что значимая часть западного общества перейдет на российскую сторону. Несомненно, что западные политики считают так же, потому и как ядерного оружия боятся российских СМИ.