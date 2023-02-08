Татьяна Навка прервала молчание о Романе Костомарове после сообщений об ампутации стоп

Олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка Фото: Даниил ОПАРИН

Татьяна Навка эмоционально обратилась к Роману Кстомарову в день его 46-летия. Олимпийская чемпионка, как известно, очень близка со спортсменом и его семьей. Ведь в далеком 2006 году Татьяна и Роман выиграли Олимпиаду в танцах на льду.

"Рома, сегодня твой день рождения, и я всегда с тобой! Знаю, что ты сильный, смелый, настырный, дерзкий, всемогущий, с настоящим спортивным и бойцовским характером! Ты никогда не сдаешься!", - обратилась Татьяна Навка к Роману Костомарову.

Она добавила, что главное для нее, чтобы Роман жил. "И что бы ни случилось, в любых обстоятельствах ты найдешь свой смысл жизни и свой путь.", - добавила Татьяна.

Навка сообщила, что за спортсмена сегодня молятся и передают слова любви, веры и поддержки все неравнодушные.

Напомним, Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с болями в груди. Долгое время он был в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали двустороннюю пневмонию. Костомарова ввели в кому, подключили к ИВЛ, позже - к экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). 24 января Романа вывели из комы. Однако в организме звезды произошли серьезные изменения: развился гидроторакс (скопление жидкости в легких), сепсис (системное воспаление) и появились проблемы с кровообращением. Они привели к гангрене (некрозу) в нижних конечностях. Обследование выявило наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава. 6 февраля 2023 года стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы из-за сепсиса.

В настоящее время у олимпийского чемпиона прогрессирует некроз верхних конечностей. Спортсмен не может согнуть пальцы на руках. "Утром был осмотр, он в сознании, на руках пальцы наблюдают. Скажем так, пожать руку он не может. Но там не такой выраженный некроз", - цитирует источника 5-tv.ru.

Врачи продолжают борьбу с некрозом и стараются спасти живые ткани на конечностях 46-летнего спортсмена, чтобы предотвратить еще одну ампутацию.