Какие технологии могли вызвать «землетрясение столетия» в Турции и кто его предсказал? Вся правда о катаклизме

В Турции произошло землетрясение, равного которому не было с 1939 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Турции произошло землетрясение, равного которому не было с 1939 года. На данный момент известно, что погибло 12 391 человек, пострадало 62 914 человек, но цифра постоянно растет. Под завалами находятся десятки тысяч человек. По оценкам ВОЗ, общее число погибших может достигнуть 20 тысяч.

Отвечаем на простые вопросы об этом стихийном бедствии.

- Насколько неожиданным было землетрясение?

Район сейсмически опасен. Здесь точка соприкосновения трех континентальных плит. То, что рано или поздно это случится, знали все. Когда это произойдет, завтра или через сто лет, не знал никто.

- Были ли предсказания?

Прогноз, который давали западные и российские ученые по региону в целом – «очень скоро», что означает «в любой день в течение 150 лет». При этом не назывался именно этот район. Континентальные плиты, о которых идет речь – не точки и не камешки. Они соприкасаются на протяжении тысяч километров. «Лишняя» энергия от их трения могла выделиться на громадном пространстве от Греции до Сирии.

В Сети окрестили «Нострадамусом» голландца Фрэнк Хугербитса, который за несколько дней выдал твит с точной датой и даже магнитудой. Но и он указал широкий регион (Иордания, Сирия, Ливан, юго-восточная Турция). Фрэнк – не ученый, а астролог. Астролог может что-то предсказать в двух случаях: или знать заранее, или угадать случайно. В нашем случае – второе. Есть категория блогеров, которые делают страшные прогнозы каждый день. Однажды один блогер угадывает и становится знаменит. Остальные продолжают пытаться дальше.

- Почему такие сильные разрушения?

Очень сильные толчки – магнитуда 7,5. Очень мощные и упорные повторные толчки – что-то пошатнулось при главном ударе, повторные добили. И самое главное. Регион бедный. Строят как придется и из чего придется. Сейсмические нормативы есть, и жесткие, но все ли их соблюдают. Бедняки сплошь и рядом практикуют «недострой» (сделали второй-третий этаж без крыши, летом жить можно). Все это сыплется только так.

- Могло ли землетрясение быть искусственным?

Главный аргумент блогеров – молнии и свечения за несколько часов до основного толчка. На самом деле, такие молнии уже столетиями наблюдаются перед сильными землетрясениями, и ничего искусственного тут нет.

Теоретически есть два способа вызвать искусственное землетрясение: подложить бомбу в сейсмический разлом, и возбудить ионосферу, слой атмосферы на высоте 80-100 км, который электрически как-то связан с недрами. Пока в экспериментах с помощью бомбы удавалось вызвать лишь крошечные толчки. Незаметно в недра Турции бомбу подложить сложно. Результат непредсказуем – рвануть может и за тысячи километров.

С ионосферой интереснее. Все выкладки опираются на теорию Никола Теслы конца XIX века. Он был уверен, что своими опытами вызвал плазменный шар (Тунгусский метеорит) и землетрясение в Сибири. Хотя это не так, в мире продолжают ставить опыты по нагреву ионосферы (как минимум на Аляске и в Норвегии). Почти достоверно известно, что так можно влиять на климат. Не прицельно и без гарантированного результата, но можно. О влиянии таких опытов на недра ни единого подтвержденного свидетельства нет.

Короткий ответ: или у кого-то есть невероятная технология, и он это сделал (и сообщил голландскому астрологу). Или землетрясение естественное.

- Что будет с туризмом

Минэкономразвития объявил районы бедствия нежелательными для посещения. Это значит: если у вас туда забронирован тур, обязаны вернуть деньги полностью. Если едете в Анталью или на другие курорты и передумали, вернут только часть. Организованных туров в места бедствия нет, это не туристические направления. Поэтому путешественникам-одиночкам придется выкручиваться самостоятельно: продавать билеты, договариваться с отелями. Рассчитывать, что отдых подешевеет, не приходится. Ни один массовый отель не пострадал. Выбор, куда поехать, у россиян невелик. К сезону трагедия забудется, спрос не упадет. С чего бы и турам дешеветь.

- Может ли такое случиться в России?

Европейская часть страны стоит на мощной плите. Она огромна и монолитна. Поэтому тут бывают только «эхо» от чужих землетрясений, они не сильны. Но Россия велика. Камчатка геологически похожа на Турцию. С 1900 года там было 13 землетрясений магнитудой 7 и выше. В Ялте в 1927 году магнитуда приближалась к семи. В Якутии в 2013 году – тоже. Толчки возможны и в Крыму, и на Кавказе. К счастью, почти все наши сейсмически активные зоны (кроме, конечно, Крыма и Кавказа) – в малонаселенных регионах.

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