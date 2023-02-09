Поиск россиян под завалами, история чудесных спасений и затопленные улицы городов: что происходит после страшных землетрясений в Турции и Сирии

Уже третий день продолжается спасательная операция по поиску выживших после сильнейшего землетрясения в Сирии и Турции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже третий день продолжается спасательная операция по поиску выживших после сильнейшего землетрясения в Сирии и Турции и ликвидации последствий бедствия. «КП» собрала самые актуальные новости по этой теме за прошедшие сутки.

Новые жертвы

По мере того, как спасатели разбирают завалы, увеличивается и число подтвержденных жертв. «Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 9 057, ранены 52 979 человек», - заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

В Сирии печальный список тоже ширится. Как пишет ТАСС, в арабской стране погибли 1 262 человека, а пострадали пострадали 2 285.

Разрушения в городе Алеппо в Сирии Фото: REUTERS

С каждым днем надежды найти под завалами выживших все меньше. Землетрясение в ночь на 6 февраля, - сильнейшее за последние 80 лет, - превратило в руины тысячи построек в десяти провинциях Турции и северных районах Сирии. За доли секунд дома становились грудой камней, хороня под собой десятки и сотни людей.

По мере того, как спасатели разбирают завалы, увеличивается и число подтвержденных жертв. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ищут семью россиян

Спасатели из нашей страны помогают не только гражданам Турции, но и ищут соотечественников под обломками. Группа спасателей МЧС России прилетела на место предполагаемого нахождения семьи россиян под завалами в турецком Хатае. «Приступили к разведке на месте предполагаемого нахождения семьи россиян под завалами», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Спасатели ищут под завалами людей в Алеппо, Сирия. Фото: REUTERS

Другую семью из четырех граждан РФ, родителей и двух детей, спасатели также обнаружили под завалами. По информации агентства ТАСС, шансы спасти людей еще есть.

«Сейчас ситуацию эту мы держим на особом контроле. Вчера вечером нам поступила информация, что находится под завалами семья с двумя детьми. Мы выяснили оперативный адрес, где это место, связались с нашим турецкими коллегами. Держим этот вопрос на контроле, они там работают, но мы их нашим решением усилили. Сейчас уже почти подходит наша оперативная группа со всем необходимым аварийно-спасательным оборудованием», - заявил советник главы МЧС Даниил Мартынов в эфире телеканала «Россия-24».

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 9 057, ранены 52 979 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чудесные спасения

Несмотря на резкое похолодание и прошедший снегопад, спасатели и местные жители все-таки надеются найти живых. История спасения в городе Газиантепе одновременно героическая, и трагическая. Во вторник в районе полудня спасатели обнаружили там, где раньше была крыша дома, семью с детьми. Начался кропотливый процесс по разрезанию металла и бетона, дабы не сдвинуть обломки и не повредить тех, кто мог бы быть придавлен внизу. К руинам подтянулись родственники семьи Карапирли, которая оказалась под завалами.

Сирийским спасателям удалось найти под завалами ребенка Фото: REUTERS

Периодически, чтобы удостовериться, что семья жива, спасатели требовали тишины и все замирали. С помощью камеры-змейки смогли установить, где именно находятся выжившие, позже им передали шейные бандажи, несколько одеял. Только с наступлением сумерек рабочим удалось поднять на поверхность близнецов, а следом - их мать. За ней подняли на поверхность отца, завернутого в золотое спасательное одеяло. Все они были доставлены в больницу. А поиски еще двоих сыновей 11 и 12 лет продолжились. Их голосов под завалами спасатели до сих пор не слышали.

Спасатели из нашей страны помогают не только гражданам Турции, но и ищут соотечественников под обломками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот в городе Кахраманмараш спасателям спустя 55 часов после мощного землетрясения удалось извлечь из-под завалов здания 13-летнего мальчика. Все это время ребенок держал в руках своего любимого питомца - разноцветного волнистого попугая.

- При разборе завалов было видно, что мальчик по имени Берат Сары, до которого добрались примерно через три часа работы, держал в руке волнистого попугайчика, - говорится в публикации местной газеты.

Сейчас ребенка уже достали, ребенок спустя двое суток встретился со свой тетей, когда его забирала машина скорой помощи. Мальчишка также передал попугайчика в руки своей родственницу. Сейчас попугая отпаивают и откармливают, а его заботливый хозяин некоторое время побудет в больнице под наблюдением врачей.

Превратилось в руины тысячи построек в десяти провинциях Турции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беда не приходит одна

К сожалению, сразу после землетрясения в турецком городе Искендеруне, который попал в зону разрушений. Море вошло в город и залило улицы. На многочисленных видео видно, что до настоящего наводнения далеко, но выглядит это очень зловеще.

Землетрясение в ночь на 6 февраля, - сильнейшее за последние 80 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международная помощь

Еврокомиссия заявила, что ЕС намерен предоставить Турции и Сирии 6,5 миллионов евро экстренной поддержки после произошедших землетрясений.

Согласно документу, «первоначальные» 3,5 миллиона евро будут выделены Сирии, чтобы помочь нуждающимся получить доступ, в том числе, к убежищам, воде, средствам гигиены, а также для поддержания поисково-спасательных операций. Первоначальные 3 миллиона евро для Турции будут предоставлены «для поддержания усилий по реагированию» на последствия землетрясения в стране.

Тысячи людей остались без крова после сильнейшего землетрясения в Сирии Фото: REUTERS

Американцы, россияне, румыны, израильтяне, даже венесуэльцы прислали свои спасательные отряды. А наша страна готова поддержать Анкару не только в разборе завалов, но и в строительстве новых домов. Как пишет ТАСС, Минстрой России готов направить в Турцию и Сирию специалистов для помощи в восстановлении разрушенных объектов.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

«Приключения продолжаются»: россияне рассказали о сильнейшем землетрясении в Турции (подробнее)