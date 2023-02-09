«Мать умерла, а папа потерял дар речи»: Что спасло 4-летнюю русскую девочку, которую отец 35 часов держал в объятиях под завалами в Турции

Девочка осталась жива благодаря объятиям отца ФОТО: предоставлено KP.RU

Четвертые сутки в Турции пытаются разобрать завалы после самого мощного за последнее столетие землетрясения. Количество погибших по всей стране достигло уже 12 тысяч. Многие все еще находятся под завалами. Надежду на то, что под грудами бетона обвалившихся домов можно найти кого-то живым, подкрепляют истории чудесного спасения. KP.RU уже рассказывала о 4-летней русской девочке, которую спустя 35-часов после трагедии нашли живой в объятиях отца. Сейчас мы узнали, как дальше развивалась история малышки и ее семьи.

В момент землетрясения девочка находилась дома вместе со своими родителями – 34-летней россиянкой Ириной Жорновой и ее турецким мужем Зеки. Только если мужчину и ребенка спасатели обнаружили вместе, то найти Ирину никак не могли.

Родные искали хоть какую-то информацию об Ирине ФОТО: предоставлено KP.RU

Родные русской красавицы все это время били тревогу в соцсетях, прося о помощи и хоть какой-то информации. Долгое время им не удавалось связаться даже с родственниками мужа Ирины, единственное, что они поначалу узнали - мужчину с малышкой нашли. И сейчас выяснилось, что удалось найти и саму Ирину. К сожалению, она оказалась мертва.

- Связь на месте крушении дома работает с перебоями. О том, что нашли тело Ирины, нам сообщили родственники мужа, - рассказала KP.RU близкая подруга погибшей россиянки.

Отец малышки получил серьезные травмы ФОТО: предоставлено KP.RU

Известно, что в момент землетрясения Ира с мужем и ребенком находились в одной квартире, поэтому долгое время оставалось загадкой – почему ее нет рядом.

- Это было ранее утро, поэтому, конечно, они были вместе, спали. Пока знаем, что они проснулись от толчков, он побежал за дочкой, взял ее на руки и встал вместе с ней в проеме дверей, а Ира встала в другом проеме. Поэтому их нашли вместе, а Иру отдельно, - говорит подруга.

На теле малышки о страшных часах, проведенных под завалами, говорят лишь небольшие ссадины и синяки. Никаких серьезных травм она не получила. Все благодаря отцовским объятиям. Мужчина все это время закрывал собой дочь, чтобы та не пострадала, из-за этого он сам получил серьезные ранения.

Родные мужа сообщили семье, что Ирину нашли мертвой ФОТО: предоставлено KP.RU

- Друг семьи из Турции был на месте разбора завалов. Он говорил, что слышал голос Зеки и тот говорил: «Дочь со мной, я держу ее в объятиях». Это, конечно, не дословный перевод, потому что он говорил то на русском, то на турецком. У нее есть только ссадины и синяки. Отец ее видимо очень крепко сжимал и укрывал собой, потому что сам он пострадал сильно. У него болит все тело. Он иногда отключается от боли, плохо себя чувствует. Поскольку мест в больницах сейчас нет, помощь оказать не могут. Обследование пока не проводили. Мы даже не знаем, что с ним. Может у него перелом. Все пока в ожидании. Но его объятия спасли девочку, - передает подруга Ирины.

Отец девочки после случившегося потерял дар речи. После того, как его достали из-под завалов, он не говорит. Родственники надеются, что это пройдет. Но уже пошли вторые сутки его молчания.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Речь может вернуться»

- Такое редкое явление называется «мутизм», - рассказывает врач-психиатр Елизавета Жесткова. - Это отсутствие речи без физиологических на это причин. То есть, не нарушен речевой аппарат, есть только психологическая причина. Такое бывает при шоке или в истерическом состоянии. При любом сильном нервом потрясении. Четких сроков возвращения речи тут нет, но это полностью обратимое состояние. В первую очередь нужна психологическая помощь. Возможно и медикаментозная – применения антидепрессантов, транквилизаторов. Когда он окажется в комфортной обстановке, желательно максимально приближенной к домашней.

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