Предсказано новое разрушительное землетрясение в Турции: оно может ударить по туристическому побережью

В порту Чанаккале пока спокойно.

Повышенная сейсмическая активность в окрестностях Мертвого моря, которая начала проявлять себя 10 дней назад, то есть, еще до катастрофического - почти 8-бального - толчка с эпицентром в Газиантепе, предвещает новой сильное землетрясение. Его предрекает сейсмолог Доган Перинч – профессор Технического университета Йылдыз в Стамбуле (Y ld z Technical University, Istambul). И указывает место - район порта Чанаккале в проливе Дарданеллы – это между Мраморным и Средиземным морями.

По словам профессора, высвободится напряжение, накопившиеся в разломах, которые огибают Анатолийскую тектоническую плиту – как раз на ней Турция, собственно, и стоит.

Из объяснений Перинча следует: сильные землетрясения с магнитудой около 7 происходят в зоне влияния разломов примерно раз в 250 лет. С момента последнего прошло уже 287 лет.

То есть, время, пришло, что называется. Новая беда может случиться день ото дня.

Мировые СМИ усердно ссылаются на турецкого ученого, хотя его «прогноз» – не более, чем предостережение. Но никак не прогноз все-таки – нет точной даты.

Район будущего землетрясения – недалеко от Мраморного моря.

А предостерегали и российские ученые, о чем они рассказали на недавней пресс-конференции.

Напомню. Еще два года назад сейсмологи РАН сообщали турецким коллегам о наиболее опасных районах. В том числе и о тех, которые подверглись ударам стихии 6 февраля. Точное время катастрофы не знали, но ожидали ее в ближайшие 5 лет.

По словам директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук, члена-корреспондента РАН Петра Шебалина, на одной из карт, которые были опубликованы с ограниченным доступом, был точно обозначен и эпицентр турецкого землетрясения 6 февраля.

Кстати, российские прогнозисты, по сути, вторят турецком – и они видят опасность в передаче напряжения по разломам – в первую очередь вдоль разлома Мертвого моря, который сопрягается с Восточно-Анатолийским разломом и тянется в сторону Израиля.

Сильные землетрясения возможны и в Стамбуле – там может напакостить еще и Северо-Анатолийский разлом.

Когда точно ждать беды, серьезные ученые предсказывать не берутся – для науки такая задача пока нереальна.