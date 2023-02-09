Как США смогли заложить бомбы на «Северном потоке»: объясняет военный водолаз

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Сеймур Херш написал, что американские водолазы заминировали трубопровод, нырнув на 80 метров (260 футов) около датского острова Борнхольм. Мы решили проверить, выполнима ли технически версия, которую выдвигает журналиста? За ответом обратились к Герою Советского Союза, командиру группы военных водолазов в частях специального назначения Александру Ватагину.

- Технически можно нырнуть и на 80 метров, - рассказал эксперт. – В первую очередь важно даже не снаряжение, а состав воздушной смеси. Чем глубже ныряешь, тем сложнее он становится. К кислороду и азоту добавляется гелий, аргон… Но наши боевые пловцы на такие глубины обычно не погружаются. В советское время лучшее снаряжение позволяло нырять на 60 метров. Но и то, оно было только на подлодке «Пиранья» (маленькая разведывательная субмарина – Ред.)

- А почему глубже 60 метров не ныряли?

- Да не нужно было. Есть большое количество беспилотных батискафов или даже подводных лодок с экипажем, на которых можно незаметно подплыть и поставить бомбу. Это проще, чем отправлять ныряльщиков. Плюс надо понимать, что человек не способен быстро погрузиться и всплыть с большой глубины. Надо несколько часов, чтобы опуститься на 80 метров и подняться.

- Реально заминировать трубопровод, чтобы бомба долго лежала и ждала команды?

- Бомба годами может оставаться под водой в готовом состоянии. Детонатор легко можно настроить на любой гидроакустический сигнал (Херш как раз написал, что взрывчатку взорвали при помощи норвежского акустического буя – Ред.)

- Уничтожен 50-метровый участок трубы. Это ж какая бомба была нужна…

- Небольшая. Там вообще шнуровой заряд могли положить – он как раз делает длинный взрыв.

Сеймур Херш напиcал, что диверсанты ныряли с обычной взрывчаткой С4. Но Ватагин объяснил КП, что как правило в диверсиях используется особая «морская смесь». Это вещество создано специально для подводных взрывов.