В ночь на 26 сентября была совершена диверсия на российском газопроводе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прямом эфире на Радио «Комсомольская правда» американист Александр Домрин прокомментировал появившееся 8 февраля сенсационное расследование журналиста Сеймура Хирша о причастности высших должностных лиц США к подрыву газопроводов «Северный поток».

Кто такой Сеймур Херш и что о нем известно

- Александр Николаевич, кто такой это смелый Сеймур Херш?

- Это легенда американской журналистики. Терять ему нечего. Ему 85 лет. Получил самую престижную премию, которую журналисты могут получить в Америке, в 1970-м году.

- Чем он известен?

- В 1969 году это был человек, который разоблачил, как бы мы тогда сказали, американскую военщину за чудовищные преступления в Сонгми, когда американцы убили более 500 мирных жителей, из которых было порядка 210 детей, больше 120 женщин, которые, перед тем как их застрелили, были подвергнуты групповому изнасилованию. Дальше чем он еще прославился? Когда 1 сентября 1983 года корейский «Боинг» был сбит над Сахалином, Херш написал о том, что это секретная операция ЦРУ.

Сеймур Херш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- То есть можно доверять его словам... Но он же говорит, что 9 месяцев Байден проводил совещания со спецслужбами. Кто-то ему эту информацию «слил» из Белого дома?

- Да, конечно. В каждой администрации есть такой человек. Был такой информатор, имя которого было неизвестно на протяжении очень долгого времени, сливший информацию про Уотергейт американским журналистам, его называли «глубокая глотка» («deep throat»). Значит, есть какая-то утечка. Сеймур Херш не обязан предоставлять информацию о том, кто его информатор, за это его посадить не могут. Но очевидно, что если понадобилось создавать специальный сайт для этой информации, это говорит о том, что, действительно, проблемы со свободой слова.

- А кому это выгодно? Республиканцам выгодно сейчас хорошенько стукнуть по Байдену и по демпартии?

- Тут целый ряд причин, с моей точки зрения. Конечно, как вы помните, были утечки информации в администрации Трампа, за что его мочили. Так же происходят утечки информации из администрации Байдена, который всех уже достал. И потом, кроме того, что был подрыв произведен уже в ходе специальной военной операции, еще с начала администрации, президентства Байдена Тед Круз из Техаса, тесно связанный с нефтяными компаниями, он уже тогда предлагал Байдену что-то сделать с «Северным потоком».

А дальше что? Вот детали – самое любопытное. 9 месяцев готовилась эта операция. Обсуждения начались под руководством Джейка Салливана, помощника Байдена по национальной безопасности, в декабре 2021 года.

- Сильно до начала СВО.

- Конечно, задолго. Старались они, чтобы не было утечек. Что было предпринято? В июне прошлого года были военные учения НАТО в этом районе. Военные водолазы, причем не из сил специального назначения США, которые, если какие-то секретные операции предпринимают, о них должно быть доложено Конгрессу, а это просто военные водолазы Военно-морского флота США установили зарядное устройство. А здесь они полностью подотчетны исключительно Пентагону. Нет никакой необходимости Конгрессу об этом докладывать.

Что происходит дальше? По-моему, 26 сентября самолет Военно-морских сил Норвегии сбрасывает буй в тех местах, который активирует взрывные устройства. Вот что произошло. Согласно Хершу, основные действующие лица, основные силы, которые стояли за тем, чтобы эту операцию провести, был тот самый Джейк Салливан, был Энтони Блинкен и наша с вами любимая Вики Нуланд. Вот такой расклад.

Уже успел Херш попросить комментарий в Белом доме. Согласно этому материалу, он получил e-mail от представителей Белого дома, который говорит: это полная чушь и полная фикция. Вот такой комментарий.

Что будет дальше

- Будут ли последствия, на ваш взгляд, для Соединенных Штатов от этого информационного взрыва?

- Я думаю, что это будет сугубо идеологический какой-то конфликт между Соединенными Штатами и всеми заинтересованными сторонами, включая Европу. Но то, что в Соединенных Штатах никаких уголовных расследований не будет, это совершенно очевидно.

- А для Европы? С одной стороны, мы понимаем несуверенность Европы и зависимость ее властей, с другой стороны, события такого масштаба что-то могут изменить там?

- Я думаю, что некоторые оппозиционные партии, правые партии в основном, плюс левые, не те, которые сейчас у власти в Европе, они могут поднимать вопрос перед своими правительствами, перед своими парламентами. Но, в общем-то, все совершенно очевидно. Удар по России, удар по Европе, удар в интересах нефтегазового комплекса Соединенных Штатов. Так что абсолютно все логично. Было бы странно, если бы они этого не сделали.