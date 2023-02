Лекарства от ОРВИ: форма и содержание

Фотобанк: istock

В сезон ОРВИ и гриппа детские коллективы становятся настоящей зоной риска, причем не только для детей, но и для взрослых. Малыши ходят в садик, школьники учатся, те и другие каждый день сталкиваются с вирусами. Как уберечь ребенка и помочь предотвратить заражение всей семьи? Полноценное питание, сон и закалка очень важны для иммунитета, но эту защиту можно и нужно укреплять, используя средства профилактики. Причем особое внимание стоит уделить форме выпуска этих лекарственных средств.

Многие профилактику вирусных инфекций и лечение ОРВИ ассоциируют с таблетками или очищающими носовую полость спреями. Однако есть и другие лекарственные формы, применяемые для борьбы с вирусами: это противовирусные препараты, в том числе гели (профилактика), ректальные свечи и мази (лечение).

Почему стоит их использовать?

Начнем с профилактики. Острая респираторная вирусная инфекция проникает в наш организм через дыхательные пути. Воротами для нее становятся органы дыхания (отсюда и термин — respiratorius переводится с латыни как «дыхательный»). Как их защитить? Конечно, стоит носить медицинские маски в местах скопления людей. Но делают это далеко не все. Поэтому у «ворот» можно поставить «охрану», которая может работать и тогда, когда мы находимся без маски. Пример такой защиты — средство профилактики на гелевой основе, например, известный препарат ВИФЕРОН Гель. Тонкий слой геля помогает защищать слизистую оболочку носа, не скатывается и не проглатывается (что может произойти с каплями при неправильном закапывании) и долго действует. Клинически доказано, что гелевая основа обладает пролонгированным действием, то есть действует длительно, поэтому наносить гель нужно всего дважды в сутки: например, утром, перед выходом из дома, и вечером, перед сном.

Действующее вещество препаратов ВИФЕРОН Гель/Мазь/Свечи — белок интерферон, обладающий выраженным противовирусным действием. Его наш организм производит и самостоятельно, но в период смены сезонов, а также у людей со слабым иммунитетом (дети, беременные женщины, пожилые или люди с сопутствующими заболеваниями) природного интерферона бывает недостаточно[1]. Кроме того, ряд вирусов, например, всем известный COVID-19, способен подавлять выработку собственного этого белка и тем самым мешать иммунитету полноценно бороться с вирусами[2]. В этом случае может помочь дополнительный прием лекарственных препаратов на основе интерферона. Он помогает блокировать различные типы вирусов, а также способствует укреплению иммунитета, помогая защититься от инфекций.

Но если вы уже заболели, надо помочь организму бороться с вирусом. Важно, что можно сделать это так, чтобы не нагружать лишний раз желудок и печень, что особенно актуально для тех, кто принимает много «регулярных» таблетированных препаратов (например, от давления, тахикардии и др.). В этом могут помочь ректальные свечи: они не перегружают желудочно-кишечный тракт, а также и обеспечивают быстроту действия препарата: ведь, когда вирус стремительно размножается в организме, захватывая все новые и новые клетки, это имеет большое значение: через густую сеть кровеносных сосудов прямой кишки лекарство быстро попадает в кровь и начинает бороться с вирусом.

Кроме того, применение свечей позволяет избежать проблем, которые испытывают некоторые мамы, особенно у маленьких детей, которые опасаются, что не вся доза препарата попадет в организм: малышам, например, может не нравиться вкус сиропа, у некоторых возникают проблемы с проглатыванием нужной дозы из-за размера таблетки. При применении свечей нет проблемы с тем, что малыш выплюнет лекарство из-за вкуса или неудобного размера.

Свечи действуют бережно, их можно использовать, начиная с первых дней жизни ребенка. Благодаря основному действующему веществу — интерферону — ВИФЕРОН обладает широким спектром противовирусной активности, его можно применять и при гриппе, и при ОРВИ: он помогает блокировать вирус и восстанавливать баланс иммунной системы, нарушенный болезнью. Интерферон, основное действующее вещество препарата ВИФЕРОН, входит в стандарты оказания медицинской помощи детям при гриппе легкой[3], средней[4] и тяжелой[5] степени тяжести.

Если заболевания происходят часто, необходимо обратить на это особое внимание. Одной из причин частых болезней является адаптация ребенка к детскому коллективу (сад, школа). Также частоболение может быть характерно для людей с хроническими заболеваниями. Доказано[6], что от 92 до 100% часто болеющих респираторными заболеваниями пациентов имеют недостаток выработки собственного интерферона. Это значит, что их организм не может эффективно противостоять всем вирусам и бактериям, с которыми сталкивается. Здесь также на помощь могут прийти препараты, содержащие этот защитный белок. Исследованиями доказано, что лечение препаратом ВИФЕРОН Свечи позволяет в два-три раза сократить общее количество последующих вирусных заболеваний в год, и это относится не только к ОРВИ, но и, например, к обострениям герпетических инфекций, возникающих на фоне этих заболеваний[6].

