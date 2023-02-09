Юлия Савичева рассказала о ссоре и расставании с мужем

Певица Юлия Савичева. Фото: пресс-служба

- Юлия, 14 февраля вы отмечаете день рождения. Как обычно проходит этот день - берёте выходной или же отмечаете праздник на сцене? Уже решили, какой торт испечете к торжеству?

- В основном свой День рождения я отмечаю выступая на сцене. Но в этом году решила, что встречу свои 36 с семьей. А торт обязательно будет в форме сердца.

- Чем вам запомнился прошлый 2022 год? Какие желания сбылись?

2022 год - юбилейный для меня и моей дочери: мне исполнилось 35, а Ане - 5 лет. Этот год был творческим и очень плодотворным. Я выпустила несколько успешных релизов и клипов: “Майский дождь” - вошел в список самых ротируемых в году, “Синоптики” - на протяжении нескольких месяцев находятся в музыкальных чартах на радио и ТВ. А еще этот год запомнился выходом моего первого ЕР “Стихия”. Я обещала своим слушателям, что выпущу мини-альбом в 35 и сдержала свое слово. Заглавная песня - “Желтое такси” - знаковая для меня, ее написал мой муж совместно с молодыми авторами из Белоруссии, и она также сейчас входит в музыкальные чарты.

- Как ваша семья встретила Новый год и провела новогодние каникулы? Какой подарок просила у Деда Мороза ваша дочь Анна?

- Новый год мы встретили дружно, всей семьей под салаты “Оливье” и “Селедку под шубой” по семейному рецепту. Аня заранее написала письмо Деду Морозу со всеми пожеланиями, попросила кукольный домик и детскую косметику с единорогом. Дед Мороз, конечно же исполнил ее желание и оставил под елкой раскладывающийся дом Маши и Медведя с посудой, мебелью - Аня была в восторге, и желанную косметику, кажется, что у дочери ее уже в разы больше чем у меня (смеется).

Фото: пресс-служба

- Совсем скоро Аня пойдет в первый класс. Интересуется ли учёбой? Уже определилась, кем хочет стать, когда вырастет?

- Аня проявляет очень большой интерес к учебе и всему новому, в свои 5 лет она уже знает наизусть алфавит, цифры, самостоятельно читает и даже потихоньку начинает складывать числа, решает примеры и просит, чтобы я проверила и поставила ей соответствующую оценку. Я в ее возрасте таким желанием и стремлением побыстрее отправиться в школу не горела.

А с выбором профессии у нас все меняется со скоростью звука: то Аня хочет быть дантистом, то шеф-поваром, то артисткой, то педиатром, то ветеринаром. Желания меняются несколько раз в день, я уверена, что на данный момент она еще точно не определилась кем хочет стать, когда вырастет.

- Какая вы мама – строгая или лояльная? Кто в вашей семье добрый, а кто злой "полицейский"?

- Я - добрая мама, иногда даже слишком. Многое позволяю, но пытаюсь себя останавливать. Понимаю, что моя доброта и вседозволенность могут сыграть злую шутку с ребенком в поведении и мировоззрении. Папа - более злой полицейский. Но самый злой - бабушка, у нее не забалуешь. Я для Ани - подружка, время от времени она начинает вить веревки, хитрить, давить на жалость. В ответ на это я говорю: “Аня, прекращай актерское мастерство!”. Она сразу понимает, что ее уловки не работают, и прекращает изощряться. Очень выпуклая личность растет.

Фото: пресс-служба

- Совсем скоро вы с супругом отметите десятую годовщину свадьбы. Что оказалось самым сложным в браке? Сталкивались ли с кризисами и как их преодолели?

- Конечно, как в любой другой семье у нас бывали кризисы, не без этого. Однажды, в одну из ссор, я собрала вещи и ушла. Жила какой-то период времени отдельно. Очень жалела об этом поступке и была счастлива, когда Аршинов смог пересилить себя и приехал за мной со словами: «Ты же знаешь, чем все это закончится… Мы уже не сможем друг без друга, давай беречь наши отношения и не повторять подобных ошибок». Со временем пришло осознание своих ошибок, мы узнали друг друга по-новому. Самое главное в семейных отношениях - диалог, если вы разговариваете друг с другом, стремитесь понять то, что вам хотят донести, то кризисов будет гораздо меньше.

- В 2023 году будет ещё одна дата - 20 лет с вашей "Фабрики Звёзд". С какими чувствами вспоминаете это время? Чему вас научила "Фабрика"?

- Даже не верится, что прошло уже столько лет. “Фабрика” - это моя глобальная ступень становления как артистки, музыканта и личности. Мне тогда было 16 лет, это непростой, переходный возраст. На проекте изменилось все: начиная от моих музыкальных вкусов, а я тогда резко полюбила альтернативу, заканчивая моей личной жизнью - сразу после “Фабрики” я распрощалась с молодым человеком и повстречала Аршинова, моего будущего мужа. Тогда я нашла и поняла себя. Я благодарна этому проекту и всегда буду вспоминать те времена с улыбкой.

Фото: пресс-служба

- Над EP "Стихия", который вышел в конце прошлого года, вы работали вместе с мужем. Как вы уживаетесь в творчестве - проявляется весь спектр чувств или же у вас совет да любовь?

- Мой муж - очень мудрый человек. Уже в свои 18 лет он понимал, что в семье может быть только один артист, а все остальные - помогают продвигаться вверх. Тогда он сказал мне: “У тебя получится гораздо лучше, если мы будем двигаться вместе. Ты будешь выступать, а я - помогать во всем”. В этом направлении мы и двигаемся уже 20 лет.

Аршинов имеет свое мнение в творческих вопросах. Если мне нужно узнать его, я это делаю. Но в конечном итоге все решения принимаю сама: какую песню я буду записывать, как она будет звучать. Мне очень приятно, что он никогда не давит на меня и в основном прислушивается к моему мнению.

- Вы не перестаете удивлять нас талантами - кулинарным, танцевальным. А есть ли ещё что-то, чем бы хотели заняться?

- Удивлять я буду на сцене 4 и 5 апреля на своих сольных концертах в Северодвинске и Архангельске. В программе будут новые песни из альбомов, которые вышли относительно недавно - “CLV” и “Стихия”, и конечно же песни, которые вы полюбили 20 лет назад. Мы уже начинаем готовиться к сольным концертам и с нетерпением ждем встречи.

Фото: пресс-служба

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