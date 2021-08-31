«Кружилась голова и темнело в глазах»: Юлия Савичева – об анорексии, работе в пандемию и жизни дочки в Португалии

Певица Юлия Савичева. Фото: Дамир Жукенов

Концерты часто переносят, но кажется выступления артистов постепенно возвращаются. Об этом мы поговорили с Юлией Савичевой.

- Недавно Земфира написала, что профессию вашу уничтожила пандемия. С чем согласны из ее высказывания, а с чем бы поспорили?

- Я согласна только в том, что некоторых артистов пандемия подкосила настолько, что они дальше не смогли продолжить свой путь. Но если говорить об артистах, которые много лет на сцене, и у которых за плечами багаж хитов, то просто стыдно жаловаться и сетовать на судьбу, нужно работать, выпускать новый материал, который будет отражать современное звучание, но в то же время оставаться собой.

Мы не можем игнорировать все, что происходит в современном музыкальном мире. С таким активным потоком музыки, которая сейчас в основном выходит из интернета нужно оставаться конкурентоспособным. Считаю, что тот материал, который не так давно выпустила Земфира, а точнее ее последний альбом - тяжелый для восприятия и в данной ситуации пандемии, которая длится уже полтора года, он не будет пользоваться спросом. Людям нужна надежда, вера во все хорошее, поддержка.

- Все же постепенно возвращается концертная жизнь. У вас 3 сентября в клубе «16 тонн» концерт. Его переносили как раз из-за новой волны коронавируса. Какие теперь меры нужно соблюдать при организации концерта?

- Сегодня прийти на концерт можно просто в маске, никакие ПЦР тесты, сертификаты о вакцинации не нужны.

Певица Юлия Савичева. Фото: Дамир Жукенов

- Будете исполнять хиты последних лет? Имеете ли вы право петь песни, написанные бывшим продюсером Максимом Фадеевым?

- Конечно же я могу исполнять все мои хиты и 3 сентября вы услышите их на концерте, а еще там прозвучат песни с альбома CLV и будет один сюрприз - это премьера моей новой песни.

- Вы привились от коронавируса?

- Так как я недавно переболела и у меня высокий титр антител прививаться я буду позже.

- Ваша дочь Аня сейчас живет с родителями мужа в Португалии. Из-за пандемии стало сложнее передвигаться по миру. Как решили этот вопрос, как ездите к дочке?

- Сегодня в посольстве приняли наши документы. Теперь мы будем ждать решения от Португалии на открытие визы, которая позволит нам летать к дочери беспрепятственно.

- Расскажите, как устроен быт Ани в Португалии?

- Быт ребенка в Португалии особо ничем не отличается. Детский садик с 10 утра и до 5 вечера, два выходных – суббота и воскресенье. Ане очень нравятся детские площадки, любит кататься с горок.

Юлия Савичева с дочкой Аней. Фото: Olga Moreira

В Португалии культ семьи. Там обожают детей и позволяют им делать все в разумных пределах. С ними играют, поддерживают, уделяют много времени и внимания. Дети чувствуют себя любимыми даже с посторонними. В детских садах они развиваются, учатся с детьми разных возрастов. Маленькие тянутся за взрослыми, а взрослые помогают маленьким. В школу дети идут с 6 лет. Кружки и секции сейчас не работают из-за коронавируса, но я задалась целью плотно изучить этот вопрос и отдать Аню на занятия, как только появится такая возможность.

- Ваше хобби по выпечке тортов поражает размахом - шедевры кулинарные. Но обычно артисты на диете, так как камера прибавляет 5 кило. Вы едите тортики? И в каких количествах?

- На протяжении многих лет я придерживаюсь правильного питания. Из своего рациона я исключила все жирное, мучное, сладкое. Но в то же время я - сладкоежка и иногда устраиваю себе разгрузочные дни. Могу позволить себе раз в две недели съесть кусок торта и это доставляет мне огромное удовольствие.

- Сложно поверить, что у такой улыбчивой артистки была анорексия. Расскажите, как вылечились?

- Да, в 15 лет у меня была анорексия. Мой дневной рацион был очень скудным, он состоял из пары йогуртов и пачки чипсов. Параллельно шли большие физические нагрузки, я ездила из школы до дома на большие расстояния в метро, занималась танцами. Несмотря на то, что ситуация была непростой, мысль о похудении меня не покидала. Я продолжала стремиться к уменьшению веса. Мое давление было очень низким, кружилась голова, темнело в глазах, я чувствовала недомогание. При росте 160 см я весила всего лишь 38 кг.

В шестнадцать лет я прошла кастинг на «Фабрику звёзд» и уже в звездном доме Макс Фадеев, который был тогда продюсером проекта, отозвал меня в сторону и сказал: «Ты должна питаться нормально, в противном случае тебя здесь не будет». Я начала возвращаться к нормальному питанию, ела то же, что и все участники. Каждый день был расписан по минутам: тренировки и занятия под пристальным надзором педагогов. Времени переживать за вес не осталось.

- 18 лет назад вы были на Фабрике звёзд. Чем отличаются хиты тогда и сейчас? Какие песни тогда становились популярными и сейчас?

- В наше время сложно представить, что песни «Высоко» или «Прости за любовь», стали бы хитами. Сейчас популярны «Любимка» и «Ягода малинка». Это ни плохо, ни хорошо - просто так есть. Из молодых исполнителей я выделяю Maruv, Ваню Дмитриенко, Мари Краймбрери.