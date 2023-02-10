«Когда начнем наступать? А мы уже это делаем. Отжимаем и перемалываем». О чем говорят на передовой

Русские войска на Луганщине освоили новую тактику - «активную оборону» - шаг за шагом продвигаясь вперед Фото: Александр КОЦ

БЕЛГОРОД ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ

- В Белгороде-то пошумнее, чем здесь, - флегматично замечает коллега, пока мы колесим по Луганску в поисках жилья.

Я «протираю» замыленный взгляд и легкий диссонанс действительно начинает бросаться в глаза. Предыдущие два дня я провел в Белгороде, решая вопросы гуманитарки. Уже по традиции перед выездом на Донбасс волонтерская группа «Время помогать вместе» загрузила в Москве «под горлышко» мой внедорожник необходимыми для передовой девайсами - еле утрамбовал личные вещи.

Из нескольких единомышленниц за год выросла огромная группа почти на 6 тысяч человек, которая помогает фронту сразу по нескольким направлениям: вещами — беженцам, медициной — госпиталям, экипировкой и техникой — бойцам. Мы вместе только завершили сбор для одного из мобилизованных подразделений, как они умудрились «бонусом» упаковать мою машину тепловизорами и коптерами. Их я и «прошивал» в Белгороде, куда доносятся звуки тяжелой артиллерии. Пару раз где-то срабатывала система ПВО. А по дороге к границе взгляд выхватывает рвы и бетонные надолбы. В общем, жизнь по соседству с противником к расслабленности не располагает.

- Большинство уже подстроилось под новые обстоятельства и пытается хоть чем-то помогать военным, - провожал меня знакомый. - Дети вот только до сих пор на дистанционке учатся - в целях безопасности. А так человек ко всему привыкает.

Как бы это парадоксально ни звучало, но в том же Луганске дыхание боев ощущается менее остро. Фото: Александр КОЦ

Чем ближе к административной границе с ЛНР, тем больше бетонных ДОТов. У каждого моста - пост с дружинниками из местных. Гаишники - в боевой выкладке, при бронежилетах, касках-сферах и укороченных Калашниковых.

Границы как таковой уже нет, но пункт пропуска остался. На нем по-прежнему проверяют машины, идущие из зоны боевых действий и в нее.

- Гуманитарка? - только и спросили меня на КПП.

И, получив утвердительный ответ, пропустили.

ЛУГАНСКИЙ «ШТИЛЬ»

Как бы это парадоксально ни звучало, но в том же Луганске дыхание боев ощущается менее остро. Свою чашу артиллерийского террора со стороны ВСУ здесь испили еще в 2014-2015. Вот что значит отодвинутая от города линия фронта, о чем последний год мечтают жители Донецка.

Впрочем, у Киева скоро могут появиться способы это хрупкое спокойствие в Луганске нарушить. Украине обещают дать дальнобойные ракеты к «Хаймарсам» и тогда обстановка в столице ЛНР может измениться. Имеющиеся сегодня у противника высокоточные боеприпасы достают только до городов-спутников Луганска — Алчевска, Перевальска. Не так давно украинцы цинично обстреляли госпиталь в Новоайдаре, убив 22 человека — раненых военных и больных гражданских.

В сторону Кременной тянутся «Уралы» и «КамАЗы» с пехотой, БМП, танки. Фото: Александр КОЦ

Пока же Луганск - это тыловой город, в котором, в отличие от Донецка, нет перебоев с водой и электричеством, гостиницы забиты на месяц вперед, а съемное жилье найти крайне сложно и по-столичному дорого. Небольшой дом на кампанию в 10 минутах от центра коллегам обошелся в два раза дороже, чем я снимал в Подмосковье во время пандемии. А тогда арендодатели с ценами не стеснялись. В магазинах, к слову, продукты иной раз тоже дороже московских — из-за проблем с логистикой. Фуры ведь тоже проверяют на КПП. Зато для ценителей западных напитков здесь есть ушедшая из России «Кола», завезенная из Белоруссии, и грузинский «Спрайт».

Правда, как только выезжаешь из Луганска в сторону Счастья, «пейзаж» контрастно меняется. И чем ближе к передовой, тем ее дыхание осязаемей. В сторону Кременной тянутся «Уралы» и «КамАЗы» с пехотой, БМП, танки. В обратную сторону на тягачах в рембаты эвакуируют пострадавшую технику. Среди всего этого холодного железа нет-нет, да прошмыгнет рейсовый ПАЗик «Луганск-Кременная», за промерзшими окнами которой попутчиков рассматривают гражданские пассажиры. Несмотря на постоянные обстрелы люди продолжают оставаться в своих домах. Появилась уверенность, что Кременную противник захватить уже не сможет.

В обратную сторону на тягачах в рембаты эвакуируют пострадавшую технику. Фото: Александр КОЦ

«С ТОЙ СТОРОНЫ ТОЖЕ УПИРАЮТСЯ»

- А ведь хохлу оставалось метров 400 до города, - вспоминает мой знакомый командир, встречая в глубоком блиндаже под Кременной. - Тогда очень вовремя сюда перебросили 76-ю десантную дивизию. Во многом благодаря ей позиции здесь и удалось удержать. А затем и отодвинуть их подальше.

Ситуация тут действительно изменилась после того, как я был этом районе боев в начале декабря прошлого года. Видно, что наших военных стало значительно больше, в том числе — мобилизованных. Благодаря им, собственно, и удалось стабилизировать здесь обстановку. Вчерашние гражданские сегодня достойно выполняют задачи на переднем крае.

- Наступать-то будем? - без всякой надежды на откровенный ответ спрашиваю товарища.

В западной прессе муссируется слух, что через 10 дней мы начнем масштабное наступление. Кто-то привязывает это к новости о том, что в ЛНР собрались отключить из тарифов услугу мобильного интернета. А его ведь явно вырубают перед какими-то активными действиями. Однако правда в том, что мобильного интернета в Луганске нет с сентября. Как выключили перед референдумом, так и привет. Поэтому вполне логично убрать из тарифа услугу, которая не оказывается.

Масштабное восстановление сюда придет только после того, как линию боев отодвинут на «безопасное» расстояние. Фото: Александр КОЦ

- А мы и так наступаем, вот смотри, - раскрывает он карту. - Были здесь — теперь тут. Противник стоял в этих лесополосах, теперь тут мы. Потихоньку отжимаем то, что потеряли в прошлом году. Называем это «активной обороной».

Только за последнюю неделю и только дронами-камикадзе «Ланцет» в районе Кременной были уничтожены 16 вражеских артиллерийских систем, в том числе — шесть американских М-777. Канонада не останавливается ни на час. Улавливаю, что «исходящих» выстрелов значительно больше, чем «входящих».

- Да и точность у нас стала на порядок выше, - подтверждает мой товарищ. - Потихоньку перемалываем то, что Западу не жалко было дать Украине. Но с той стороны, конечно, ребята сопротивляются. 25-я днепропетровская аэромобильная бригада, 95-я — тоже десантники. Мобилизованные, но все равно упираются. Только в плену становятся нежными и ранимыми. Очень боятся украинской тюрьмы, говорят, вот и воюют. Старая песня.

В западной прессе муссируется слух, что через 10 дней мы начнем масштабное наступление. Фото: Александр КОЦ

Над блиндажом прошумело что-то очень мощное. «Ураганы» пошли», - прокомментировал кто-то в углу. Что-то взорвалось в нашей ближней лесопосадке. Рация доложила: все целы. Воспользовавшись затишьем, прыгаем в «Тигр» и выезжаем обратно в Кременную. Из нее — через Рубежное на Северодонецк, в котором, на удивление, в окнах горит свет. Хотя еще осенью казалось, что жизнь сюда не скоро вернется. Она до сих пор тут непростая, из некоторых окон многоэтажек торчат трубы «буржуек». Масштабное восстановление сюда придет только после того, как линию боев отодвинут на «безопасное» расстояние. А значит надо двигаться дальше — в «активной обороне».

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