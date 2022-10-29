Игорь Петренко прервал молчание и высказался о скандальных разборках с Екатериной Климовой

Фото: Мила СТРИЖ

Екатерина Климова одна растит четверых детей от разных мужей. До недавнего времени имя многодетной мамы не фигурировала в скандальной хронике. Однако несколько месяцев назад стало известно, что актриса судится со вторым мужем Игорем Петренко из-за алиментов. Цена вопроса - более шести миллионов рублей.

Екатерина Климова крутится как белка в колесе, стараясь обеспечить безбедную жизнь своим четырем детям. Однако денег все равно катастрофически не хватает. Звезде сериалов приходится содержать шикарный загородный дом в элитном поселке на Новой Риге и оплачивать престижную частную школу наследникам.

Недавно стало известно, что второй муж знаменитости Игорь Петренко перестал платить алименты на их сыновей - Матвея и Корнея. Мальчики учатся в частной московской школе, где год обучения стоит более 1,5 млн рублей.

При разводе Петренко оставил Климовой московскую квартиру и до недавнего времени исправно нес финансовое бремя. Но сейчас ситуация изменилась.

В итоге артистка подала иск в суд. На сайте Федеральной службы судебных приставов есть информация о том, что актриса не получила от бывшего мужа 6 миллионов 242 тысячи 442 рубля.

Климова не дает комментариев о разборках с Петренко. Он тоже молчал. Но на днях впервые ответил на вопрос о скандальной ситуации. "Ничего не знаю!" - заявил артист в эксклюзивном комментарии kp.ru.

Стоит отметить, что у Петренко помимо наследников от Климовой растут три дочки от актрисы Кристины Бродской. Недавно жена Петренко жаловалась, что ей не хватает денег на то, чтобы купить фигурные коньки дочке: "Каролина занималась фигурным катанием несколько лет, но потом коньки стали маловаты, возможности не было купить новые, вот, пока приостановили эти занятия".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рекордные алименты - актер Петренко должен детям от Климовой 6 миллионов: звезды начинают борьбу за деньги в судах

Адвокат Тимур Матвеев объяснил kp.ru перспективы знаменитых должников по алиментам (подробности)