«Хочется видеть в глазах детей радость и счастье»: Ольга Бузова приехала в Донбасс с гуманитаркой

Телеведущая Ольга Бузова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похоже, Ольга Бузова решила начать оправдывать санкции, которые против нее готовится ввести Вашингтон. Певица и ведущая шоу «Звезды в Африке» прибыла с гуманитарной миссией в Донецкую область. Именно там вместе с волонтерами фонда «Здоровое Отечество» сменившая короткие платья на кофту болотного цвета Ольга разгрузила машину с десятками коробок в помощь жителям небольшого городка Амвросиевка, обстреливаемого ВСУ.

Еще вчера Ольга отжигала в театре «Русская сказка» на презентации телеканала ТНТ, а уже сегодня, 29 октября, появилось видео, где артистка разгружает машину, передавая коробки по живой цепочке волонтерам организации, с которыми приехала в ДНР. Рядом стоят камеры телевидения, фиксирующие социальную акцию.

— Пока кто-то говорит, я делаю, — сообщила журналистам артистка.

На видео, опубликованном очевидцами, видно, как Ольга выходит из большого Toyota Land Cruiser, ее встречают аплодисментами, после чего ведущая подходит к машине с гуманитаркой и помогает доставать оттуда коробки.

— Мне хочется помогать детям, — рассказала Ольга. — В будущем [здесь] планируется открытие организации, которая будет помогать деткам отдыхать в определенных местах. Досуговые центры. Потому что хочется видеть в глазах детей радость, счастье. Ведь детство не вернуть.

Отважный поступок вызвал положительную реакцию аудитории. Несмотря на то, что некоторые пожурили Ольгу за смелую попытку напомнить о себе, большинство людей считает, что такой пиар — сопряженный с риском — слишком дорого стоит. И решиться на подобное не способны даже многие артисты мужского пола. Кроме того, если это идет на пользу людям, то почему бы нет? К тому же визит Бузовой может стать отличным положительным примером, ведь у Ольги только в одной из соцсетей более 23 миллионов подписчиков.

Вот, что пишут люди в комментариях к этой новости в СМИ и видеоролику в соцсетях:

«Если это действительно так, то нет слов. Снимаю шляпу!»

«Не ожидал от нее такого поступка. Что тут сказать. Молодец!»

«Оля нормального человека! А кое-кто из их цеха сбежал из страны»

«Если это пиар, то с пользой. Не все же забирать, надо и отдавать что-то»

«Хотелось бы верить, что от чистого сердца. Вполне может быть, что вовремя сообразила, что возврата к былой жизни уже не будет, и руководствуется сейчас чисто меркантильными соображениями. Ну, а если все-таки что-то в сердце екнуло, то, конечно, приветствую такое «перерождение». В конце концов, когда-то и из проституток получались славные люди»